Neustadt

Mit einem Spürhund sucht die Polizei derzeit in Neustadt nach einer Seniorin, die seit Donnerstagabend vermisst wird. Die 81-jährige Helene H. hat ihre Wohnung in einem Altersheim am Wölper Ring vermutlich im Laufe des Abends verlassen. Sie gilt seit 21.15 Uhr als vermisst.

Wer hat Helene H. gesehen? Die 81-jährige Seniorin wird in Neustadt vermisst. Sie könnte auf dem Weg nach Garbsen sein. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Anzeige

Suche führt in die Feldmark

Die Polizei setzte bei der Suche bereits am Donnerstag einen Hubschrauber ein, bislang erfolglos. Am Freitagvormittag wurde die Suche mithilfe eines Personen-Suchhundes fortgesetzt. Eine Spur führte das Suchteam in die Landschaft zwischen Neustadt und Himmelreich. Dort verlor sich die Spur. Möglicherweise hatte sich die Gesuchte hier länger aufgehalten. Die Suche aus der Luft soll ebenfalls fortgesetzt werden, um eine große Fläche abzudecken.

Weitere NP+ Artikel

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Seniorin ist zeitlich und räumlich desorientiert. Sie könnte daher in einer hilflosen Lage sein. Bereits 2019 hatte sie ihre Wohnadresse einmal unbemerkt verlassen. Damals hatte sie sich auf den Weg nach Garbsen gemacht. Da sie Passanten nach dem richtigen Bus fragte und um Geld für ein Ticket bat, konnten Polizeibeamte sie wohlbehalten in Garbsen antreffen. Somit ist möglich, dass H. erneut auf dem Weg dorthin ist.

Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat graue Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie mutmaßlich eine hellblaue Jacke, ein schwarz-weißes Oberteil und eine dunkle Hose. Außerdem hatte die Brillenträgerin eine schwarze Handtasche bei sich. Insgesamt hat sie ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wo sich Helene H. aufhält oder aufgehalten hat, sich beim Polizeikommissariat Neustadt unter der Telefonnummer (05032) 9559115 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Neustadt finden Sie hier.

Von Mario Moers und Alexander Plöger