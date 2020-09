Nöpke

Bei einem schweren Autounfall am Ortseingang von Neustadt-Nöpke sind am Mittwoch zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden. Gegen 17 Uhr hatte eine 24 Jahre alte Mazda-Fahrerin nach ersten Informationen mehrere Fahrzeuge überholt. Beim Einscheren geriet sie auf den Grünstreifen und schleuderte mit ihrem Wagen anschließend in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Fiat 500 einer 27-Jährigen zusammen. Die 27-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Eine Autofahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Quelle: Florian Hake

Anzeige

Die Mazda-Fahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen. Die Nöpker Straße war während der Rettungsarbeiten zeitweise gesperrt.

Weitere NP+ Artikel

Die Straße war zeitweise gesperrt. Quelle: Florian Hake

Mehr Polizeimeldungen aus Neustadt lesen Sie hier.

Von Mario Moers