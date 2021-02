Neustadt

Nach dem Schneefall in der Nacht ist die Lage in Neustadt bislang ruhig. Feuerwehr und Polizei melden am Sonntagmorgen keine nennenswerten Einsätze. Lediglich ein umgeknickter Baum in Mardorf musste am frühen Morgen von der Feuerwehr beseitigt werden. Die Neustädter Feuerwehren rechnen allerdings mit weiteren Einsätzen dieser Art. „Durch die Trockenheit des letzten Jahres sind viele Bäume geschwächt. Bei zunehmender Schneelast werden wahrscheinlich einige brechen“, sagt Feuerwehrsprecherin Martina Fachmann. Die Polizei hatte gegen Mittag keine schneebedingten Einsätze zu vermelden.

Hydranten freihalten

Auch für die kommende Woche appelliert die Feuerwehr an die Neustädter Bevölkerung, Hydranten möglichst von Schnee und Eis zu befreien. Viele seien schon jetzt von einer hohen Schneeschicht bedeckt. Zu erkennen sind die Hydranten zum einen anhand des ovalen Metalldeckels im Boden und zum anderen über Hinweisschilder in der Nähe. Über diese kann die genaue Position der Hydranten ermittelt werden. Daher ist ebenfalls wichtig, dass die Schilder gut sichtbar und von Schnee befreit sind.

Von Mario Moers