Die für Dezember geplanten Konzerte in Neustadts Schloss Landestrost müssen wegen des Teil-Lockdowns verschoben werden. Als nächster Zeitraum ist März 2021 angepeilt. Wer seine Tickets deshalb zurückgeben möchte, kann dies beim Team Kultur im Schloss tun.

Karten behalten ihre Gültigkeit

Betroffen sind drei Konzerte. Der Auftritt des Vocal-Jazz-Quartetts Der Weise Panda um Sängerin Maika Küster wurde vom 17. Dezember, auf Freitag, 12. März, um 20 Uhr, im Großen Saal verlegt. Das für den 6. Dezember geplante Konzert von Pianist Philipp Scheucher soll am Sonntag, 14. März, um 11 Uhr nachgeholt werden. Gitarrist Michael Seuberts Gastspiel war ursprünglich für Sonntag, 13. Dezember geplant. Hier gibt es noch keinen Ersatztermin.

Bereits gebuchte oder oder bei einer Vorverkaufsstelle erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Rückerstattung läuft ausschließlich über das Team Kultur im Schloss, Schlossstraße 1. Dort ist montags bis donnerstags 9 bis 12 sowie 13 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Alternativ können sich Kunden unter Telefon (0511) 61625200, oder per E-Mail an kultur@region-hannover.de an die Stelle wenden.

