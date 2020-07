Neustadt

Der Amtsgarten von Schloss Landestrost in Neustadt ist ein Idyll, obwohl das Neustädter Zentrum gar nicht so weit weg ist: hohe Hecken, gedämpftes Vogelzwitschern, Kieswege, gepflegter Rasen zwischen Kleiner Leine und Leutnantswiese, Weserrenaissance. Dieses geschichtsträchtige Setting ist an einem lauen Sommerabend eine Oase von Romantik, erhabener Ruhe. Normalerweise.

Aber am Donnerstagabend steht da eine Bühne. Und auf dem Programm steht die Band The Hirsch Effekt. Und das heißt: Dieser Sommerabend, der wird nicht lau, der wird laut.

Musik an der Hochschule in Hannover studiert

Es ist für Sänger und Gitarrist Nils Wittrock, Bassist und Sänger Ilja John Lappin (beide haben Musik an der Hochschule in Hannover studiert) sowie Schlagzeuger Moritz Schmidt in einem für Rockbands unmöglichen Jahr endlich die Gelegenheit, die Songs vom neuen Album „Kollaps“ live vorzustellen.

Nicht lau, sondern laut: Gitarrist im Nebel. Quelle: Volker Wiedersheim

Ein naiv-kindlicher Playback-Gesang signalisiert den Anfang des Konzerts. Eine Mischung aus Spannung, Grusel, Mystik und Bühnennebel wabert durch die Zuschauerreihen. Die Gäste sitzen auf Stuhlpaaren mit 1,5 Metern Abstand auf einer Wiese im Park. Das ist wahrlich kein gewöhnliches Bild für ein Rockkonzert. Und es macht diesen Abend mit der außergewöhnlichen Band irgendwie noch außergewöhnlicher. Die Musiker betreten die Bühne und lösen das melodisch-zarte Playback mit einem rockigen Mix aus Schwere und Leichtigkeit ab. Dabei entfaltet sich die außergewöhnliche Wirkung des Aufeinandertreffens treibender, düster klingender Musik mit der malerischen Gartenanlage. Klarer Gesang in den Strophen, in denen es meist um eher emotionale Abgründe geht, werden immer wieder durch ein lautes, kraftvolles Aufeinandertreffen von schreiendem Gesang, donnerndem Schlagzeug und metallischem Gitarrenspiel durchbrochen. Zwischendurch unterstreichen zarte, träumerische Teile, wie gekonnt und dynamisch die Band verschiedene Stile miteinander verbindet.

Klangexplosionen: Schlagzeuger Moritz Schmidt in Aktion. Quelle: Volker Wiedersheim

Die explosive Energie von der Bühne überträgt sich auf die Fans. Obwohl sie sitzen, können die Zuhörer nicht stillhalten. Die Corona-Disziplin erlaubt das bei solchen Konzerten übliche wilde, tanzende Herumspringen nicht. Aber nickende Köpfe und wippende Beine zeigen, dass die Musik die 180 Besucher (ausverkauft) auf ihren Gartenstühlen erreicht. Kann man auch im Sitzen mit wildem Kopfrumreißen und langen, fliegenden Haaren moshen? Der Abend liefert den Beweis: man kann!

Dass es schwierig für die Fans ist, bei dieser Musik sitzenzubleiben, ist auch der Band bewusst, die sich immer wieder für dieses Konzert bedankt und zugleich für die Umstände entschuldigt. Ein Sitzkonzert sei immerhin besser als gar keins oder vor Autos zu spielen, sagt Gitarrist Wittrock.

2008 gegründet, hat die Band bereits eine beachtliche Karriere hinter sich. Sie hat schon beim Wacken-Open-Air gespielt und fünf Studioalben veröffentlicht. Ein beachtlicher Grund für den Erfolg des Trios ist deren besonderer und experimenteller Stil. The Hirsch Effekt ist nicht bloß eine herkömmliche Metal-Band. Die drei mischen Stile wie Indie-Rock, Metal, Post-Punk und Math-Rock miteinander und lassen eine ganz neue Klangwelt entstehen. Genres wie Hardcore, Kammermusik, Death Metal, Jazz, Electronica und Deutschpop werden dekonstruiert und in das eigene Taktraster verwoben.

1,50 Meter Sicherheitsabstand – auch auf der Bühne eingehalten: Nils Wittrock (v. l.), Moritz Schmidt und Ilja John Lappin auf der Bühne. Quelle: Volker Wiedersheim

In wechselnd blaues und rotes Licht gehüllt verabschiedet sich die Band schließlich mit zwei Zugaben. Das Publikum reißt’s in diesem Fall im Wortsinne von den Stühlen. Stehend applaudieren sie den Musikern nach dem gelungenen Konzert. Das ist eine Szene von Seltenheitswert in dieser Saison der abgesagten Shows, Tourneen und Festivals, in dem die Konzert- und Showserie Kultursommer der Region Hannover rettet, was zu retten ist.

Das nächste Konzert von The Hirsch Effekt gibt es am 31. Oktober im Béi Chéz Heinz (Liepmannstraße 7b) – sofern Corona das zulässt.

Von Sheila Dierks