Mariensee

Die Wirtschaftsmesse Robby wird auch 2021 nicht stattfinden. Die ausrichtende Werbegemeinschaft Nordkreisinitiative (NKI) begründet die Absage mit der fehlenden Planungssicherheit zum jetzigen Zeitpunkt. Die Robby hätte am 17. und 18. April auf dem Messeplatz in Mariensee stattfinden sollen. „Leider müssen wir feststellen, dass es zu keiner entsprechenden Entspannung in der Corona-Pandemie gekommen ist“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme des Vorstands. Die NKI weist ihre Mitglieder darauf hin, auch weiterhin als Ansprechpartner in der Krise unterstützend zur Verfügung zu stehen. „Kontaktieren Sie uns, wir werden versuchen zu helfen“, teilt der Vorstand mit.

Der NKI gehören derzeit knapp 60 Unternehmen und Vereine an. Die Wirtschaftsmesse Robby ist mit mehr als 100 Ausstellern und zuletzt 20.000 Besuchern (2019) von besonderer Bedeutung für die lokale Wirtschaft. Die Robby ist vor allem eine Verbrauchermesse, bei der sich das heimische Handwerk und der Handel präsentieren. Zu dem Rahmenprogramm gehören auch Tanz- und Musikauftritte und Karussells. Bereits 2020 war die Messe coronabedingt ausgefallen.

Von Mario Moers