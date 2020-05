Richtfest am Schloss Landestrost in Neustadt wird online übertragen

Neustadt

Wenn Pannen beim Richtfest ebenso Glück bringen wie bei einer Generalprobe im Theater, hat Regionspräsident Hauke Jagau Gutes für den neuen Westflügel des Schloss Landestrost getan. Vor der Kamera für die Live-Onlineübertragung des Festakts sollte der den symbolischen letzten Nagel in einen der Dachbalken einschlagen – und scheiterte grandios. Polier Jens Prüser musste den Nagel mehrfach wieder gerade klopfen, bis der Verwaltungsschef es schließlich aufgab und den Drahtstift auf dem Balken flach hämmerte.

Bauherr ist zufrieden

Für die Firma Hanebutt war es bereits das zweite Richtfest im Livestream nach dem an der Kita Ratzenspatz am Goetheplatz. Für Öffentlichkeit hatte die Stiftung Kulturregion als Bauherrin allerdings vorab nicht gesorgt: Nur Kollegen und Medienvertreter verfolgten deshalb am Dienstagmittag, wie der Richtkranz aus dem Schlosshof auf den First schwebte, wo ihn die Handwerker befestigten. „Mit Gunst und Verlaub“, leerte Polier Prüser zweimal sein Schnapsglas, fragte Jagau in Reimen nach seiner Meinung zum Gebäude und empfahl, als der sich zufrieden zeigte, Kritiker möchten nun auch schweigen.

Vorbesprechung für das digitale Richtfest beim Anbau des Schloss Landestrost: Jenny Felder (von links), Henning Hanebutt, Daniel Moreno und Jens Prüser. Quelle: Mirko Bartels

Die hatten sich in der ersten Bauphase zu Wort gemeldet und Befürchtungen geäußert, der Neubau könne zu massiv werden, die anderen Schlossflügel überragen. Mit dem Dachstuhl als Krönung wirkt der neue Flügel nun überraschenderweise zierlicher als zuvor.

Volkshochschule und Amtsgericht sollen einziehen

In dem Gebäude sollen Volkshochschule Hannover-Land und Amtsgericht Räume nutzen. 3000 Quadratmeter auf vier Ebenen inklusive Dachgeschoss stehen dafür im Neubau zur Verfügung, alles wird in der Gestaltung den bestehenden und schön sanierten Flügeln aus der Renaissance angepasst. Mit modernen Details allerdings: Zahlreiche Fenster lassen viel natürliches Licht in Büros und Lernräume. Einen Kunstgriff haben sich die Architekten Ralf Krüger und Georgina Radas für das Traufgesims einfallen lassen: Es wird rundum mit Glas verkleidet, sodass es aussieht, als schwebte das Dach über dem Gebäude.

Blick auf den neuen Gebäudeteil. Quelle: Mirko Bartels

Bauherren hoffen auf Fertigstellung im Frühjahr

Insgesamt sind die Vorstandsmitglieder der Stiftung mit dem Baufortschritt zufrieden, neben Regionspräsident Jagau gehört auch Volker Alt als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hannover dazu. Er folgte auf Heinrich Jagau, der Ende November in den Ruhestand gewechselt ist. „Wir bedanken uns bei allen Handwerkern für die bisher geleistete gute Arbeit. Die Bauarbeiten schreiten bislang wie geplant voran, sodass wir mit der Fertigstellung des Gebäudes im Frühjahr 2021 rechnen“, lassen sich die beiden zitieren.

Von Kathrin Götze