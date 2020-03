Rettungshundestaffel Neustadt macht sich selbstständig

Neustadt

Sie heißen Momo, Quincy oder Luna und retten Leben. 16 Tiere gehören zur international agierenden Rettungshundestaffel Neustadt. Die vielseitig engagierten Halter mit ihren ausgebildeten Hunden haben sich von ihrem bisherigen Träger, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG, gelöst. Zum Beginn dieses Jahres schlossen sie sich als eigenständiger Verein dem Deutschen Rettungshundeverein ( DRV) an.

Retter schließen sich internationalem Verein an

„Die Abspaltung von der DLRG war für uns ein notwendiger Schritt, um uns auf unsere Kernkompentenzen konzentrieren zu können“, erläutert Neustadts Vorsitzende Friederike Matthias. Die Rettungshundestaffel war 2009 von der DLRG gegründet worden, sie zählt aktuell 13 Mitglieder. Darunter sind vier Rettungshundeführer sowie neun weitere Hundeführer mit insgesamt 16 Hunden. „Der DRV ist ein internationaler Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Rettungshundeteams auf höchstem Leistungsniveau auszubilden. Davon profitiert die Staffel schon seit mehr als zehn Jahren“, berichtet Matthias. Nun solle die Zusammenarbeit auch in Satzung und Namen deutlich werden. Und die ersten Einsätze der Staffel können folgen – bisher haben die Teams lediglich gemeinsam trainiert.

Rettungshunde werden intensiv trainiert

Helfer Matthias Birke gratuliert Friederike Matthias zur bestandenen Rettungshundeführerprüfung. Hündin Suki hat schon mehrere Prüfungen absolviert. Quelle: privat

Werden Menschen vermisst – wo auch immer – können die Rettungshunde oft weiterhelfen, dank ihrer trainierten Spürnasen. Dafür braucht es aber ein intensives Training. Während der Übungen schlagen sich die Halter mit ihren Tieren durch die Gemarkung, auch bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. Mit Kompass und Kartenmaterial ausgestattet, werden beispielsweise großflächige Wald- und Moorgebiete abgesucht. Die Aufgabe ist für alle Tiere gleich, aber sie gehören unterschiedlichen Rassen an. Da ist Momo, eine Berner Sennenhündin, fast zwölf Jahre alt und als Rudelchefin der Staffel anerkannt. „Sie wird auch Fräulein Rottenmeier genannt, weil sie Welpen und im Bedarfsfall auch ältere Hunde erzieht – und das, wenn es sein muss, mit Nachdruck“, beschreibt Matthias ihr erfahrenes Tier. Momo sei eine routinierte und zuverlässige Flächensucherin mit Vorliebe für den Wassereinsatz, denn sie tauche sehr gerne.

Sandra Erber übt die Menschenrettung mit ihrer Collie-Hündin Luna. Quelle: privat

Quincy, ein dreijähriger Australian Shepherd ist dagegen ein vielversprechender „Azubi“ in der Ausbildung zum erfolgreichen Rettungshund. Weitere 14 freundliche und aufmerksame Hunde der Rassen Collie, Labrador, Weimaraner, Retriever und selbst ein Zwergpinscher zählen ebenfalls dazu. Gut auf dem Weg sind auch Sandra Erber und ihre Colliedame Luna. Das Team hat bereits die Vorprüfung sowie Wesens- und Eignungstest bestanden, um Rettungshundeführer zu werden, die Hauptprüfung ist im Herbst.

Verein bietet Probetraining für Interessierte

Saskia Zech, stellvertretende Vorsitzende der Rettungshundestaffel, sagt: „Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn wir verdanken der DLRG sehr viel“. Man habe sich bisher unterstützt und wolle das auch künftig tun. Derzeit sind die Retter übrigens auf der Suche nach weiteren Mitgliedern. „In der Staffel ist jeder Hundehalter mit jedem Tier kommen, wenn Interesse an einer sinnvolle Aufgabe besteht“, sagt Zugführer Norbert Kolhoff. Eine Teilnahme am Probetraining ist jederzeit möglich, sie kann per E-Mail an info@rettungshunde-neustadt.de angemeldet werden. Finanzielle Unterstützung ist ebenfalls willkommen. Weitere Informationen finden sich unter www.rettungshunde-neustadt.de.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde