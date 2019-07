Neustadt

Es waren heiße Tage – und nicht die ersten in diesem Jahr. Während die Quecksilbersäule vieler Thermometer selbst an den schattigen Plätzen kontinuierlich Richtung 40-Grad-Marke strebte, zog es Hunderte Neustädter auf der Suche nach Spaß und Abkühlung in die Freibäder.

Neuer Tagesrekord im Balneon

Am vergangenen Sonntag verzeichnete das Balneon gar einen neuen Besucherrekord. 1662 Sonnen- und Abkühlungssuchende gingen durch die Drehkreuze am Eingang – gut 350 mehr als am 7. August des Vorjahres, dem bisher stärksten Tag in der jungen Geschichte des Bades. „Wir sind sehr zufrieden mit dem vergangenen Wochenende. Alle Kolleginnen und Kollegen haben hervorragende Arbeit geleistet, was sich auch in positiven Rückmeldungen und Bewertungen bemerkbar macht“, sagt Balneon-Sprecher Steffen Schlakat.