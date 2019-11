Neustadt

Zahlreiche Ratten tummeln sich am Erichsberg. Darauf hatte – nach Zeitungsberichten im Sommer – die SPD kürzlich noch einmal hingewiesen und Gegenmaßnahmen gefordert. Die Stadtverwaltung weist nun darauf hin, dass sie regelmäßig gegen die Ratten vorgehe. „Am Erichsberg werden die Büsche in den betroffenen Grünanlagen weitestgehend zurück geschnitten, und vorhandenes Laub wird kontinuierlich abgefahren, um in diesen Bereichen die Anzahl der Zufluchts- und Aufenthaltsorte für die Ratten zu minimieren“, sagt Stefan Bark vom Bürgermeisterreferat.

Bark : Verwaltung kann Problem nicht allein lösen

Die mit der Schädlingsbekämpfung beauftragte Firma Kill-Tec kontrolliere die vorhandenen Fallen, weitere Standorte würden erörtert, so Bark weiter. Und man werde prüfen, ob das Schild mit dem Hinweis, die Enten im Teich nicht zu füttern, tatsächlich zu hoch hänge. Dennoch: Die Stadtverwaltung könne das Problem mit derartigen Maßnahmen nicht gänzlich lösen, sagt Bark.

Illegale Müllentsorgung kommt Ratten zugute

Das Problem sei vor allem von Menschenhand gemacht, da sich immer weniger Bürger an die gesetzlichen Vorgaben für die Müllentsorgung hielten. Auch in Neustadt landeten viele Essensreste in Toiletten, Hausmüll werde illegal in öffentlichen Papierkörben entsorgt oder achtlos auf die Straße geschmissen. „Eine dauerhafte Eindämmung der Rattenpopulation im Neustädter Land ist nur möglich, wenn alle mithelfen.“

Von Kathrin Götze