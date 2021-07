Neustadt

Im Stadtbild stehen große Veränderungen bevor. Die Stadt lässt etliche Gebäude auf dem Gelände um das geplante neue Rathaus abreißen. Ab Montag, 9. August, beginnen die Arbeiten, in deren Verlauf über rund vier Wochen sowohl die Häuser Lindenstraße 3 und 5 als auch der letzte Bauernhof in Neustadts Zentrum verschwinden werden, der an der Wunstorfer Straße zwischen Volksbank und Post-Apotheke liegt. Während der Abrissarbeiten würden keine Parkplätze wegfallen, versichert Stadtsprecherin Nadine Schley.

Idyll im Stadtkern: Der alte Bauernhof an der Wunstorfer Straße wird in Kürze abgerissen. Quelle: Kathrin Götze

Logenplätze auf der Bistro-Terrasse

Für die Gäste im Bistro C’est la Vie an der Lindenstraße gibt es also demnächst viel zu sehen, sie sitzen bei Abriss und Umbau in der ersten Reihe. Ein Herrentrio auf der Terrasse trägt es am Donnerstag mit Fassung. „Wenn ich noch ein bisschen jünger wäre, würde ich mich darauf freuen“, sagt Bistro-Mitarbeiter Volker „Atze“ Meineke. „Als alter Neustädter musste ich aber schon ganz schön schlucken, als die Buchhandlung gegenüber gefallen ist – da hab ich bereits als Kind eingekauft.“ Die Gäste Mike Lüders und Mirco Niemeyer nicken dazu. Man sei aber vorab gut über die Pläne informiert worden, meint Meineke.

Lüders sagt, er sei gespannt, ob man auch nachher noch so gemütlich vor der Gaststätte sitzen könne. Auch die Gartenmauer, die den Gang mit Blick auf das Parkplatzgelände von einer Seite begrenzt, wird dann nicht mehr da sein. „Vielleicht bauen sie da noch was Neues hin“, mutmaßt Meineke. „Wir lassen uns überraschen.“ Zunächst sollen die geräumten Grundstücke für Baufahrzeuge und Materialien frei bleiben. Der Rathausbau selbst beginnt voraussichtlich im November.

Von Kathrin Götze