Neustadt

Deutlich zuviel Alkohol hatte am Sonnabend ein 57-jähriger Radfahrer in Neustadt im Blut. Der Neustädter fiel am frühen Abend einer Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats auf, weil er in Schlangenlinie die Wunstorfer Straße entlang fuhr. Die Beamten stoppten den Radler. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Blutalkoholwert von 2,89 Promille. Auf der Dienststelle stimmte der Mann einer Blutentnahme zu, die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Von Mirko Bartels