Vom fahrbaren Untersatz ist nichts mehr zu sehen. Das neue, semistationäre Tempomessgerät der Stadt Neustadt hat am Donnerstagmittag den Betrieb aufgenommen. Erster Einsatzort ist die Ortsdurchfahrt Evensen. „Das wird höchste Zeit“, sagt Reinhard Stünkel. Der Senior ist häufig zwischen Evensen und dem Nachbarort Wulfelade unterwegs, im Winter mit der dreirädrigen Ape, im Sommer mit dem Fahrrad. Sicher fühlt er sich auf der Straße bisher nicht. „Hier gibt es einige Autofahrer, die regelrechte Rennen ausfahren“, sagt Stünkel, „gut, wenn die mal erwischt werden.“

Auch vor Schulen soll gemessen werden

Seit vielen Jahren fordern die Anwohner der Ortsdurchfahrten, dass die Einhaltung der Tempolimits kontrolliert werden soll. Probemessungen ergaben teils haarsträubende Überschreitungen. Deshalb bilden die Durchfahrtsstraßen einen der ersten Schwerpunkte bei den Tempomessungen, wie Verkehrskoordinator Benjamin Gleue erläutert. „Wir müssen jeden Messpunkt einzeln beantragen“, sagt er. Nach Evensen werde man voraussichtlich in Welze und Schneeren messen, weitere Standorte werde man in den nächsten Tagen erarbeiten. „Auch vor den Schulen wird natürlich gemessen, soweit wir dort Probleme haben und einen geeigneten Standort finden“, sagt Gleue.

Bürgermeister Dominic Herbst und Fachbereichsleiterin Annette Plein begutachten eines der gestochen scharfen Bilder, die das Blitzgerät ausgibt. Quelle: Kathrin Götze

Bilder werden händisch ausgelesen

„Semistation“, nennt sich das Gehäuse, in dem die Firma Jenoptik ihr laserbasiertes Messsystem installiert hat. Dafür hat die Stadt 175.000 Euro ausgegeben. Die Kameras liefern gestochen scharfe Bilder von Autos und Fahrern, sobald diese die vorab eingestellte Höchstgeschwindigkeit überschreiten. Ausgelesen werden die Bilder aber nach wie vor händisch: Die Speicherkarte wird dazu mit dem Computer verbunden, ganz wie bei vielen anderen Kameras auch. Direkte Übertragung sei zwar auch möglich, dafür würde aber eine monatliche Gebühr fällig, erläutert Volker Tank, Vertriebsmitarbeiter von Jenoptik für Norddeutschland. „Außerdem bräuchte man stabile Internetverbindungen“, merkte die für Ordnungsangelegenheiten zuständige Fachbereichsleiterin Annette Plein an.

Gehäuse ist alarmgesichert

Das Gerät lässt sich als Anhänger transportieren. Wenn es steht, werden sämtliche Öffnungen verschlossen. Sie seien auch alarmgesichert, erläutert Tank. Wird das Gerät beschädigt, gibt es ein akustisches Signal, und eine Meldung geht an den zuständigen städtischen Mitarbeiter. Das Gerät zu warten und aufzustellen, die erhobenen Daten auszuwerten und an die für die Bußgeldbescheide zuständige Region weiterzuleiten, erfordere etwa ein Drittel einer Planstelle, sagt Plein. Drei Mitarbeiter der Stadt seien dafür geschult. „Es kann noch mehr Aufwand werden“, sagt Plein. Man habe sich bei der Stadt Garbsen erkundigt: Der dortige Mitarbeiter verbringe inzwischen manchmal drei Vormittage in der Woche als Zeuge vor Gericht, weil Bürger die Bescheide anfechten.

Messungen werden angekündigt

Von dem eingenommenen Bußgeld geht die Hälfte an die Region Hannover. Wie viel es pro Jahr sein wird, könne man noch nicht sagen, sagt Fachbereichsleiterin Plein. „Uns geht es nicht darum, den städtischen Haushalt aufzufüllen.“ Deshalb sei das Gerät auch gut sichtbar und keinesfalls getarnt. Auf die Messungen solle auch jeweils vorab hingewiesen werden.

Fröhliche Debatte im Internet

Die mächtige Größe und die ungewöhnliche Form des Geräts hatte auf den sozialen Plattformen im Internet eine fröhliche Debatte ausgelöst. Die Nutzer fanden allerhand Vergleiche, an was sie die Messstation erinnerte. Vom Smoker, also einem Räucherofen, über eine Gulaschkanone bis zu einem Foodtruck reichten die kulinarischen Assoziationen, andere fühlten sich an einen Panzer oder einen Stapel Lautsprecherboxen erinnert. Wieder andere mutmaßten, die zuständigen Mitarbeiter könnten in dem geräumigen Unterbau auch gleich Platz nehmen, oder sie dachten an die aktuell modernen Tiny Houses. „Schön, wenn es den Leuten Freude macht“, kommentierte Plein.

