Alle Neustädter dürfen ab sofort Fluxx in Anspruch nehmen. Die Notfallbetreuung für Kinder und für Angehörige mit Unterstützungsbedarf springe innerhalb von 90 Minuten ein, sagt Sabine Schrader, die das Projekt im Auftrag der Region Hannover managt.

Fluxx steht für „schnell“

„Mach mal fluxx!“ Das sage man hier doch so, wenn es schnell gehen solle. So möchte Schrader auch den Namen des Projekts verstanden wissen. Vor rund fünf Jahren startete es mit dem Ziel, immer dann sehr schnell und unkompliziert einzutreten, wenn eine Betreuung fehlt. Der Schichtdienst ist geändert worden? Ein Kind krank, aber beide Elternteile müssen zur Arbeit? Die Tagesmutter ist kurzfristig ausgefallen? Genau solche Fälle seien es, für die Fluxx da sei.

Sie wisse aus eigener Erfahrung als Mutter zweier kleiner Kinder, wie schwierig die Alltagsorganisation manchmal sein könne, erzählt Sabrina Kunze. Neustadts Gleichstellungsbeauftragte war sofort Feuer und Flamme, als der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Uwe Hemens, den Vorschlag machte, Neustadt an Fluxx anzuschließen. Auch Bürgermeister Dominic Herbst ist begeistert und meint, dass die Stadt mit der Notfallbetreuung einen wesentlichen Beitrag für mehr Familienunterstützung leisten könne.

Den Anfang machte ein Ausbildungsfrühstück, zu dem Hemens die Projektorganisatorin Schrader als Referentin eingeladen hatte. „War toll dort!“, sagt Schrader. Sie traf auf viele interessierte Unternehmer – und mit Dachdeckermeister Henning Hanebutt auf einen Gastgeber, der meinte, dass solch eine Betreuung im Notfall genau das sei, was ihm für seine Mitarbeiter noch fehle. Er steht damit nicht allein: 42 Unternehmen und 13 Kommunen aus der Region Hannover sind schon dabei.

Unternehmensmitgliedschaft macht es günstiger für Mitarbeiter

Hanebutts Dachdecker-Betrieb ist nun das erste Unternehmen in Neustadt, das einen Vertrag mit Fluxx abgeschlossen hat. Weshalb ein Betrieb Mitglied werden kann – oder sollte – wenn doch schon alle Neustädter das Angebot in Anspruch nehmen können? Sinn hat es, da die Mitarbeiter dann lediglich 3 statt 5 Euro pro Betreuungsstunde zahlen müssen. Das gilt übrigens auch für sämtliche Neustädter Verwaltungsmitarbeiter.

Getragen wird das Konzept von Ehrenamtlichen, die Spaß daran haben, immer dann einzuspringen, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Die erste dieser Fluxx-Betreuerinnen in Neustadt ist Brigitte Poplat.

Brigitte Poplat (links) ist die erste Fluxx-Betreuerin in Neustadt. Gleichstellungsbeauftragte Sabrina Kunze möchte weitere ermuntern, sich ebenfalls bei ihr zu melden. Quelle: Beate Ney-Janßen

Einige Einsätze hat sie bereits hinter sich, in Barsinghausen und in Garbsen. Weil ihr als Rentnerin langweilig war, bewarb sie sich bei Fluxx. Die 70-Jährige erzählt mit leuchtenden Augen von ihrem allerersten Einsatz. Die „Vogelhochzeit“ habe sie mit den drei Kindern rauf und runter gesungen – etwas, wozu sie lange keine Gelegenheit mehr hatte, was sie nun aber umso mehr genießt.

Fluxx-Betreuer im Neustädter Land gesucht

Weitere Fluxx-Betreuer aus dem Neustädter Land werden jetzt gesucht, damit der Anspruch, sehr kurzfristig helfen zu können, auch erfüllt wird. Informationen gibt Sabrina Kunze unter Telefon (05032) 84442. Das „Fluxxfon“, die Hotline für alle Notfälle von Eltern und Angehörigen, ist an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden zu erreichen unter der Nummer (0511) 16832110. Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es unter www.fluxx-hannover.de.

