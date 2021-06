Neustadt

Die Schule ist geschmückt. Regenbogen-Wimpel hängen an zahlreichen Türen, Fahnen in sieben Farben an zentralen Stellen der Schule. Die Transgender-Fahne in der kleinen Pausenhalle fällt nicht so sehr ins Auge. Das liegt aber eher an ihrer Farbgebung in Weiß, blassem Blau und Rosa.

Für den Schmuck hat die Schülervertretung gesorgt. Anlass ist der „Pride Month“, in dem an die Aufstände von Homo- und Transsexuellen am 28. Juni 1969 auf der Christopher Street in New York City erinnert wird – und an die Auseinandersetzungen mit der Polizei. Ein Wendepunkt der Schwulen- und Lesbenbewegung im Kampf gegen Diskriminierung und Ausgrenzung.

„Wir wollten ein klares Zeichen setzen, als Schule ein politisches Statement abgeben“, sagt Schülersprecher Jari Herpig. „Um noch mehr Toleranz in unser Schulleben zu bringen“, ergänzt Lina Eitner, die ebenfalls Schülersprecherin ist. 2019 habe die Schülervertretung das Thema LGBTQ+ bereits einmal aufgegriffen. Damals mit Plakaten für Begriffsklärungen, wie der vielen aufeinander folgenden Versalien: L für Lesbian (lesbisch), G für Gay (schwul), B für Bisexual (bisexuell), T für Transgender, Q für Queer und das Plus am Ende für alle weiteren Arten geschlechtlicher und sexueller Identitäten.

Mehr als 100.000 Aufrufe bei TikTok

Das klare Zeichen komme gut an, erzählen beide. Eine Schülerin habe ein Video von der Aktion auf TikTok gestellt. Mehr als 100.000 Aufrufe habe das schon bekommen und viele positive Kommentare. „Die Leute schreiben, dass sie gern zu unserer Schule wechseln wollen“, erzählt Lina. Die wenigen negativen Kommentare aus der eigenen Schülerschaft schreibt sie eher Ungebildetheit zu. Dagegen wollten sie mit ihrer Aktion etwas tun.

Schulsozialarbeiter Philipp Gluba hebt ebenfalls die Offenheit an der Schule hervor. Er kann aus eigener Erfahrung davon berichten. Als Mann, der mit einem Mann verheiratet ist. Mit einem leicht mulmigen Gefühl habe er die Stelle in der KGS damals angetreten. Wie ticken die Schüler, wenn sie erfahren, dass er schwul ist? Das mulmige Gefühl sei schnell vergangen. Viele Schüler seien einfach nur interessiert. Homosexualität werde nicht als außerhalb der Norm wahrgenommen.

Homophobie ist an Schulen immer ein Thema

Weshalb die Schülervertretung dieses Thema trotzdem aufgegriffen hat? Es habe keinen speziellen Anlass gegeben, sagt Jari. Obwohl Homophobie in Schulen immer ein Thema sei, dem entgegengewirkt werden müsse. Die Schülervertretung selbst habe eine hohe Dichte an LGBTQ+-Personen. Das habe wohl auch dazu geführt.

In der kleinen Pausenhalle der KGS Neustadt hängt eine Transgender-Fahne. Quelle: Beate Ney-Janßen

Rückenwind bekommen die Schüler vom Kollegium. Lehrerin Rabea Ernst, die die Schülervertretung betreut, erzählt von der Regenbogenfahne im Lehrerzimmer, die die Diskussion aktiv anstoße. Ziel solle es nun sein, im Unterricht über menschliches Zusammenleben alle Lebensweisen und Familienkonzepte als gleichwertig darzustellen. Sehr direkt oder auch unterschwellig. Es gebe doch auch in der KGS Schüler mit zwei Vätern oder zwei Müttern und Schüler, die offen mit ihrer eigenen Homosexualität umgehen.

Lehrer und Schüler sollen Grundsätze unterzeichnen

Zum Monatsende steht für Lina, Jari und die Schülervertretung der nächste Schritt an: Dann sollen Schulleitung „und alle maßgeblichen Leute in der Schule“ zehn Grundsätze unterzeichnen, die die Schülervertretung zur Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt aufgestellt hat. Heterosexualität ist nicht die Norm und soll als solche auch nicht vermittelt werden, heißt es darin etwa. Die Grundsätze wollen sie danach öffentlich aushängen. Damit alle immer wieder daran erinnert werden, welcher Geist in der KGS herrschen soll.

Von Beate Ney-Janßen