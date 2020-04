Bordenau

Eine 35-jährige Autofahrerin soll sich am Mittwoch nach dem Genuss von Alkohol und Kokain ans Steuer gesetzt haben. Die Polizei kontrollierte die Frau gegen 21.30 Uhr an der Straße Am Kampe in Bordenau. Die Besatzung des Streifenwagens hatte den Verdacht, dass die BMW-Fahrerin im Rausch unterwegs war.

Blutprobe entnommen

Die Frau soll zugegeben haben, Alkohol getrunken und Kokain konsumiert zu haben. Den Urin-Vortest soll die Frau verweigert haben, ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht noch aus. Den Wagen musste die Frau stehen lassen. Das Delikt gilt als Ordnungswidrigkeit, die Polizei hat Anzeige erstattet.

Von Markus Holz