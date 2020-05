Niedernstöcken

Einen Autogottesdienst veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Niedernstöcken am Pfingstsonntag, 31. Mai, in Esperke. Er beginnt um 10 Uhr auf dem Schützengelände vor dem Schafstall, An der Drift 3. Wie bei den meisten Autokinos kommen Ton und Musik über das Autoradio. Die Frequenz wird vor Ort bekannt gegeben.

Zur besseren Organisation wird um Anmeldungen gebeten. Die nehmen für Esperke Gundis Holzbrecher unter Telefon (0151) 41244080, für Niedernstöcken Eberhardt Zywitzki-Bandelin unter Telefon (0151) 54777860 und für Stöckendrebber Antje Voigt unter Telefon (0177) 6254398 entgegen.

