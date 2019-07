Neustadt

Sie wollen den „Hafen in Flammen“ feiern. Der Nachfolger des Wasserfests am Neustädter Sportboothafen nahe Schloss Landestrost hat sich etabliert. Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres setzt Veranstalter Jürgen Stach am Sonnabend, 10. August, erneut auf das Erfolgsrezept aus Stadtfestatmosphäre mit Bandauftr...