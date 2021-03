Gottesdienst ist möglich, Musik auch. Jedenfalls wenn das Kirchenschiff so viel Platz bietet, wie Mariensees Klosterkirche. Der Helstorfer Komponist und OrganistJan Katzschke bot Countertenor Kunath und vier Männerstimmen auf.

Kunath sang Palmsonntag in der Klosterkirche

