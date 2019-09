Neustadt

Die Aktion ist im vergangenen Jahr gut angelaufen. Auch jetzt dürfen sich im Advent wieder Vereine und andere gemeinnützige Institutionen in einer eigenen Bude auf dem Neustädter Weihnachtsmarkt kostenlos präsentieren. Der Markt beginnt am 25. November – wer in die Bude möchte, sollte sich möglichst bald einen T...