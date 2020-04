Notbetreuung in Kitas: Stadt entwickelt Vergabekriterien

Neustadt

Bund, Länder und Kommunen planen derzeit den Wiedereinstieg in die Kinderbetreuung. Dabei ist vor Ort noch nicht einmal die erweiterte Notbetreuung umgesetzt. Seit gut zehn Tagen gilt: Mehr Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind für eine Notbetreuung in der Kita anzumelden. Die Stadtverwaltung hat versucht, eine einheitliche Regelung zu finden, gibt aber keine Gewähr, dass sich alle Träger daran halten.

Erweiterte Notbetreuung bedeutet: Kindertagesstätten können jetzt auch Kinder aus Familien aufnehmen, in denen so etwas wie ein persönlicher Härtefall vorliegt. Träger sollen nach dem Willen des Landes bedarfsorientierter über Härtefälle entscheiden können. Es genügt zum Beispiel, dass nur ein Elternteil im Gesundheitswesen, bei Polizei, Gericht oder im Rettungsdienst arbeitet.

Mehr Kinder in Notgruppen

Die Erweiterung hatte Wirkung: Vor der neuen Härtefallregelung wurden in Neustadt täglich durchschnittlich 45 Krippen- und Kindergartenkinder in Notgruppen betreut. Am Mittwoch waren es 143 Kinder in 50 Gruppen. Neustadt hat 38 Kindertagesstätten, 14 davon leitet die Stadt selbst. Angesichts dieser Vielfalt freier Träger „kann es sein, dass vier Träger aus den Vorgaben vier Interpretationen herauslesen – es gibt nicht mehr die Regeln“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley.

Die Suche nach einheitlichen Kriterien

Der Erste Stadtrat Maic Schillack und sein Team haben versucht, einheitliche Kriterien zu finden. Sie gelten zumindest verbindlich für die städtischen Kitas. Die Verwaltung habe sich in den vergangenen Tagen bemüht, auch mit den freien Trägern ins Gespräch zu kommen. Der Appell von Bürgermeister Dominic Herbst: „Wichtig ist, dass für alle Eltern die gleichen Bedingungen herrschen und alle Kindertagesstätten, egal unter welcher Trägerschaft, die gleichen Kriterien ansetzen.“

Grundsätzlich gelte: Wer die Möglichkeit hat, Kinder zu Hause zu betreuen, soll das nutzen und die Notbetreuung umgehen. „Nur so können wir die Infektionsketten wirksam unterbrechen“, schreibt Schillack. Die Stadt rechne es vielen Eltern sehr hoch an, dass sie ohne Notbetreuung auskommen, „das ist eine außerordentliche Leistung“, sagt Schley.

Stadt arbeitet an Punktesystem

Rechnerisch stehen 545 Plätze zur Verfügung. Dabei ist nicht berücksichtigt, wie viel Personal tatsächlich unter Corona-Bedingungen dienstfähig ist. Es gebe aber ausreichend Kapazitäten. Die Einschränkung: Nicht jeder Berechtigte bekommt tatsächlich einen Notplatz. Die kleine Kita in Scharrel zum Beispiel darf nur eine Notgruppe eröffnen. Sind die fünf Plätze belegt, finden Eltern aus Scharrel keine andere Lösung als die familiäre Betreuung. Eltern stehen keine Plätze in anderen Kitas zur Verfügung. Für den Fall, dass die Kapazitäten nicht ausreichen, arbeitet die Verwaltung an einem Punktesystem, um die Plätze in den Notgruppen möglichst fair zu verteilen. „Davon müssen wir aber hoffentlich erst später Gebrauch machen“, schreibt Schillack.

Sind Sie ein Härtefall?

Im Moment fragt die Stadt: Sind Angehörige in der Lage, das Kind zu betreuen? Arbeiten Eltern in einem der systemrelevanten Berufe? Ist die Gesundheit des Kindes gefährdet? Droht Eltern die Kündigung oder ein erheblicher Verdienstausfall? Sind Familie und Beruf, insbesondere bei Alleinerziehenden, nicht mehr miteinander vereinbar? Gibt es sonstige Umstände, die eine Härtefalllösung notwendig machen? Nach diesen Kriterien können jetzt auch Eltern Entlastung erhalten, die zum Beispiel im wieder geöffneten Einzelhandel arbeiten. „Wir achten bei der Vergabe der Plätze natürlich auf die familiäre Situation und führen derzeit viele Elterngespräche“, schreibt Schillack.

Neue E-Mail-Adresse für Anfragen

Auf Fragen für den Bereich Kindertagesstätten ist das Familien-Service-Büro vorbereitet, Telefon (05032) 84342, 84323 und 84306. Für den Bereich Hort und Schulen sind Ansprechpartner unter 84272 erreichbar. Außerdem hat Bürgermeister Dominic Herbst eine neue E-Mail-Adresse für Probleme rund um die Notbetreuung geschaltet: Sie lautet notbetreuung@neustadt-a-rbge.de. Die Verwaltung bemühe sich um zeitnahe Rückmeldung, schreibt Stadtsprecherin Nadine Schley.

Von Markus Holz