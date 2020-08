Neustadt

Sechs Mitarbeiterinnen des Altenzentrums St. Nicolaistift in Neustadt sind für ihre langjährige Mitarbeit geehrt worden. Seit zehn, 15, 20 und 25 Jahren arbeiten sie bereits dort. Einrichtungsleiter Detlev Seliger hat ihnen dafür gedankt.

In der Pflege seien häufige Wechsel der Arbeitsstelle eher die Regel, sagte Seliger. Umso stolzer seien deshalb die Mitarbeiter des Altenzentrums und er selbst, dass derart viele Mitarbeiterinnen schon so lange im Einsatz sind. Er dankte Vera Friedrich für zehn- sowie Sandra Kurth und Birgit Iser für 15-jährige Mitarbeit. Zu den Geehrten zählen außerdem Yesmin Mutlu und Silke Janzen, die seit 20 Jahren im Nicolaistift sind, sowie Andrea Dombrowski, die bereits seit einem Vierteljahrhundert Bewohner in der Einrichtung betreut.

„Kontinuität sichert Pflege auf hohem Niveau“

Seliger betonte auch, dass einige der Frauen dem Altenzentrum sogar noch länger verbunden sind: Das Jubiläum werde ab dem Tag der Festanstellung berechnet. Einige der Geehrten seien aber lange vor dem ersten festen Vertrag durch Ausbildung, Praktika oder Aushilfsjobs ins Haus gekommen, sagte Seliger. Er hofft, dass alle sechs weiterhin genau dort zum Einsatz kommen, wo sie jetzt sind. Eine so hohe Kontinuität sichere Pflege auf hohem Niveau, sagte Seliger.

Von Beate Ney-Janßen