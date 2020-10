Neustadt

1237 Baulücken klaffen im Neustädter Land. Es sind freie Grundstücke, auf denen viele Häuslebauer nur zu gerne ihren Traum vom Eigenheim realisieren würden. Kaufinteressierte finden einen Überblick über diese freien Grundstücke seit zwei Jahren im Online-Baulückenkataster der Stadt – für jeden Ortsteil gibt es eine eigene, übersichtliche Karte. So weit, so praktisch – gäbe es auf diesen Karten bloß nicht so viele gelbe Punkte. Diese markieren Baulücken, für die der Stadt keine Informationen zur Verkaufsbereitschaft der Eigentümer vorliegen. Für 725 potenzielle Baugrundstücke (rund 60 Prozent) bleibt also unklar, ob sie dem Markt überhaupt zur Verfügung stehen.

Ein Problem, bei dessen Lösung die Stadt nun um Mithilfe aller Eigentümer und Bürger bittet. „Teilen Sie uns mit, ob bei bestehenden Baulücken ein Verkaufsinteresse besteht oder nicht. Ohne die Information stehen die Interessenten bei uns Schlange und wir können die Innenentwicklung nicht vorantreiben“, appelliert Bürgermeister Dominic Herbst. Die Auskunft bleibt freiwillig und kann jederzeit geändert werden. Eigentümer können außerdem selbst bestimmen, ob sie lediglich den Status bekannt geben, oder auch gleich ihre Kontaktdaten bereitstellen möchten.

Hohe Nachfrage nach Bauland in Neustadt

Ein Foto aus dem aktuellen Flyer zum Baulückenkataster. Der gelbe Punkt zeigt ein Grundstück, bei dem nicht bekannt ist, ob der Eigentümer zum Verkauf bereit wäre. Quelle: Mario Moers

Anlass für den Aufruf gibt die anhaltend hohe Nachfrage nach Bauland. Aktuell geplante Neubaugebiete in Bordenau, Eilvese oder Mandelsloh sind sehr beliebt, mitunter lange bevor sie überhaupt beschlossen wurden. Damit dieses Wachstum an den Ortsrändern nicht ausufert, gebietet das Raumordnungsprogramm der Region Hannover eigentlich das Prinzip der sogenannten Innenentwicklung. Bevor auf dem Acker zusätzliches Bauland ausgewiesen wird, sollten zuerst die Baulücken gefüllt werden.

„Uns geht es darum, den Flächenverbrauch nicht in die Peripherie zu treiben“, sagt Herbst. Wo die asphaltierte Straße, das schnelle Internet und der Supermarkt bereits vorhanden sind, sparen am Ende alle Beteiligten Kosten und Mühen – soweit die Theorie. In der Praxis haben allerdings lediglich zwei Prozent der Eigentümer von Baulücken ihre Verkaufsbereitschaft in das Kataster der Stadt eintragen lassen.

„Wir wollen nicht, dass Menschen mit unseren Grundstücken spekulieren“

Hier zeigt sich das zweite, vermutlich entscheidendere Problem. Viele Eigentümer horten Grundstücke. Auf dem großen Grundstück sollen vielleicht einmal ihre Enkel bauen. An anderer Stelle spekulieren die Besitzer schlichtweg auf weiter steigende Preise. Besonders die zweite Variante ist Herbst ein Dorn im Auge. „Wir wollen nicht, dass Menschen mit unseren Grundstücken in Neustadt spekulieren“, sagt er. Der Fall sei das am ehesten bei einigen der 175 Kernstadt-Baulücken.

Das Update des Baulückenkatasters ist ein sanfter Einstieg in ein Thema, für das Kommunen im ganzen Land noch kein Patentrezept gefunden haben. Wo Eigentümer auf ihren Grundstücken sitzen, können sie kaum zum Bauen oder Verkaufen gezwungen werden. Drastische Maßnahmen wie Baugebote, die quasi eine erzwungenen Verpflichtung darstellen, schließt Herbst für Neustadt aus. Geplant ist allerdings eine Bauverpflichtung, die in Neubaugebieten das Entstehen von Baulücken verhindern soll.

Das Baulückenkataster der Stadt Neustadt und alle Informationen rundherum finden Sie unter www.neustadt-a-rbge.de/bauluecken.

Von Mario Moers