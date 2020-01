Neustädter mit Behinderung gründen Interessengruppe

Neustadt

Aufschlussreich verlief ein erstes Kennenlern-Treffen, zu dem Neustadts neue Behindertenbeauftragte Irene Siedow ihre Klientel gebeten hatte. Mehr als 30 Frauen und Männer kamen, um sich über Siedows Aufgaben und Pläne zu informieren und ihre Anliegen vorzutragen.

Unachtsamkeit kann zu Beeinträchtigungen führen

Viele Unachtsamkeiten im Alltag sind es, die etwa Menschen mit Beeinträchtigungen beim Gehen das Leben schwer machen. So seien in der Kernstadt montags etliche Gehwege für Rollstuhlfahrer oder Rollator-Nutzer kaum noch passierbar, weil vielfach die Mülltonnen vor oder auch nach der Leerung im Weg stünden. Auch neue Beschilderung werde auf schmalen Fußwegen oft so angebracht, dass der Raum rechts und links nicht mehr ausreicht, sagt Siedow. Hier habe sie im Gespräch mit der Stadtverwaltung schon erfahren, dass die Schilder auch nicht ganz am Rand stehen dürften.

Parkplätze sind immer Thema

„Schwierig sind auch Straßen, in denen senkrecht zum Fußweg geparkt wird“, sagt Siedow. Weil die Autos inzwischen größer sind als bei der Planung vor Jahrzehnten vorgesehen, ragten vielfach Motorhauben weit in den Raum für Fußgänger hinein. „Das haben wir beispielsweise an Stockhausenstraße oder Lindenstraße beobachtet“, sagt Siedow.

Etliche Behindertenparkplätze könnten auch eine Überarbeitung vertragen, sagt Siedow. So fehle etwa bei den reservierten Parkbuchten vor der Parkpalette am Wallgraben der Platz, um auch aus dem Auto auszusteigen, einen Rollstuhl aus dem Kofferraum zu holen und vom Auto aus hinein zu wechseln.

Verhältnisse in Dörfern sind vielfach noch schlechter

In den Dörfern sei zwar vielfach mehr Platz, dafür fehlten etwa Gehwege an vielen Stellen einfach ganz. Siedow geht davon aus, dass die meisten Besucher ihres Treffens aus der Kernstadt kamen, „abgefragt habe ich das nicht.“ Zwei Interessenten hätten sich vorab gemeldet und bedauert, dass sie zu dem Treffen nicht kommen könnten, weil sie den Weg durch ihr Dorf zur Bushaltestelle nicht bewältigen könnten.

Vielfach fehle es Behinderten auch an Akzeptanz im Alltag. Speziell Leute, die unter Drehschwindel leiden oder solche, die aufgrund anderer Beeinträchtigungen einen schwankenden Gang haben, hätten auf der Straße oft schon abfällige Bemerkungen gehört. Viele Leute gingen eher davon aus, jemand sei betrunken unterwegs als dass er oder sie mit einer Behinderung zu tun habe.

Barrierefreier Wohnraum kostet viel Geld

Dank neuer Konzepte und Einsichten wird inzwischen vielfach barrierefreier Wohnraum geschaffen, sagt Siedow noch. Dabei ist allerdings das untere Preissegment noch nahezu ausgespart. „Wer sein Leben mit einer Behinderung verbringt, hat selten Gelegenheit, Reichtümer anzuhäufen“, sagt die Behindertenbeauftragte. Doch die Wohnungswirtschaft orientiere sich meist doch eher an zahlungskräftigen Senioren. Deshalb seien auch viele barrierefreie Wohnungen zu klein für junge Leute, die mit Familie dort einziehen wollten.

Interessengemeinschaft will sich weiter treffen

Um solche und andere Belange gut zu vertreten, beschlossen die Anwesenden, eine „ Interessengemeinschaft behinderter Menschen und Selbsthilfe in Neustadt“ zu gründen. Die Gemeinschaft werde weitere Treffen planen und ein Informationsschreiben entwickeln, um sowohl Politik als auch Verwaltung mehr für die Belange behinderter Menschen zu sensibilisieren, sagt Siedow. Das Treffen sei ein guter Auftakt für die zukünftige Zusammenarbeit der betroffenen vor Ort gewesen, meint sie.

Hier erreichen Sie die Behindertenbeauftragte Irene Siedow

Siedow selbst ist als Ansprechpartnerin und Mittlerin zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung unter der Telefonnummer (0178) 9166690 zu erreichen. An jedem dritten Donnerstag im Monat bietet sie eine Sprechstunde an, und zwar von 15.30 bis 17.30 Uhr bei der städtischen Bauverwaltung, Theresenstraße 4, Eingang D, im Raum 35.

