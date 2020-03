Neustädter Geschäfte unterstützen Klinikpersonal

Neustadt

Das medizinische Personal arbeitet in vorderster Front gegen das Coronavirus. Als Dank für ihren Einsatz haben sich einige Geschäfte dazu entschlossen, den Mitarbeitern des Klinikums Neustadt eine Freude zu machen. In stressigen Zeiten kann beispielsweise Nervennahrung Wunder wirken. Das haben sich auch die Teams vom Süßen Kaufhaus und dem Weltladen Neustadt gedacht und zusammen eine Initiative gestartet. „Wir wollen für das Personal des Krankenhauses kleine Osterleckereien spenden“, sagt Doris Dräger, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Weltladen. Wer also bis Ostern in einem der beiden Geschäfte einkauft, kann an der Kasse eine Süßigkeit spenden.

Spendenbox könnte feste Einrichtung werden

Die Initiatoren hoffen auf rege Beteiligung, um eine möglichst prall gefüllte Box an das Klinikum übergeben zu können. Ulrike Reichel, Inhaberin des Süßen Kaufhauses, kann sich sogar vorstellen, die Spendenbox zur Tradition werden zu lassen. „Man könnte auch an andere Institutionen wie die Tafel oder das Altenheim spenden“, sagt sie.

Eine gelungene Dankesgeste: Ute Radke (links) und Ilse Breuer-Schweigert vom Pflegedienst nehmen die Mittagsteller vom Canpolat City-Grill in Empfang. Quelle: privat

Der Canpolat City-Grill in der Innenstadt hat ebenfalls als Dankesgeste an das Neustädter Krankenhaus gespendet. Das dortige Personal durfte sich über 50 Mittagsteller freuen. „Menschlichkeit und gegenseitige Unterstützung sind in diesen Zeiten besonders wichtig“, findet Inhaber Erdal Canpolat. Ute Radke und Ilse Breuer-Schweigert vom Pflegedienst verteilten die Dönerportionen an die Kollegen. „Alle haben sich über die Solidarität sehr gefreut“, sagt Radke.

Von Alexander Plöger