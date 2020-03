Neustädter Boutiquen setzen auf Online-Handel

Neustadt

Auch wenn es mancher schon erwartet hatte: Für Neustadts Modehändler bedeuten die neuen Regelungen tiefe Einschnitte: Sie dürfen die Geschäfte nicht mehr öffnen. Mit ganz unterschiedlichen Lösungen versuchen sie, damit umzugehen.

Maggie Rusyniak will die Zeit nutzen, um weitere Artikel ihrer Kinderkleider-Boutique KlaMotte in den Online-Shop einzupflegen, den sie schon länger nebenher betreibt. „Ich war nicht überrascht“, sagt sie. „Es gibt jetzt viele Möglichkeiten, sehr kreativ zu werden.“ Mit einem Aufhänger im Fenster weist sie auf die Einkaufsseite hin, nimmt auch gerne die Kinder mit ins Geschäft, um hinter verschlossenen Türen die Arbeit zu erledigen. „Die Solidarität ist groß, am ersten Tag hatte ich schon mehr Online-Bestellungen als an einem normalen Öffnungstag“, sagt sie.

Händler haben viel zu klären

Aufgeschreckt ist Kollegin Anke Lawrenz im Mein Escape an der Wallstraße. „Es gibt so vieles, was man jetzt klären muss“, seufzt sie. Als erstes versuche sie, über soziale Medien und eine Schaufensterausstellung, Paypal und Lieferdienst ihre Kundinnen weiter zu bedienen. „Die bestellte Ware wird geliefert – und die Miete muss ja trotzdem gezahlt werden“, sagt sie. Handelsmodalitäten, Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiterinnen – es gebe so vieles, das jetzt geklärt werden muss. „Toll, dass so viele Kundinnen schon signalisiert haben, dass sie uns weiter unterstützen wollen“, sagt sie.

Axel Wage hingegen gibt sich gelassen: „Das war absehbar, ich habe mich an der Entwicklung in anderen Ländern orientiert“, sagt er. Die Absage großer Hochzeitsfeiern habe ohnehin dafür gesorgt, dass die Nachfrage nach seinen Brautmoden ziemlich plötzlich abgebrochen ist. „Ich hatte noch darüber nachgedacht, wie wir das mit Änderungswünschen und Bestellungen handhaben – aber da wird wohl in dieser Lage nicht viel kommen“, sagt er. Miete muss er als Inhaber des alt eingesessenen Familienbetriebs nicht zahlen, für die Mitarbeiter will er Kurzarbeitergeld beantragen. „Wir sind stillgelegt. Ich gehe mal davon aus, dass das mindestens bis Ende Mai dauert“, sagt er. Nun überlege er, wohin mit seiner Lebensenergie: „Vielleicht findet sich ja eine ehrenamtliche Beschäftigung im Gesundheitsbereich?“

