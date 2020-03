Neustädter Angler setzen Aale in die Leine

Neustadt

Die Angelvereine in Niedersachsen bemühen sich seit langem um den Naturschutz gerade an den fließenden und stehenden Gewässern in der Region. Die Mitglieder des Angelvereins Neustadt haben deswegen rund 40.000 Glasaale in die Leine und in Gewässer eingesetzt, die Verbindung mit der Leine haben. Mit dieser Aktion waren sie nicht allein: „Insgesamt sind mehr als eine halbe Million kleine Tiere von den Aktiven der Mitgliedsvereine des Anglerverbandes Niedersachsen in Fließgewässer eingesetzt worden“, sagt Holger Machulla. 60 000 weitere Tiere, sogenannte Farmaale, sollen im Sommer in die Freiheit entlassen werden.

Rund 40 000 Glasaale haben die Mitglieder des Angelsportvereins Neustadt in die Leine gesetzt. Quelle: Holger Machulla

Aale sind eine bedrohte Tierart

„Der Aal steht seit Jahren auf der Liste der bedrohten Tierarten. Die Erhaltung des Bestandes wird von Anglern mit erheblichen Eigenmitteln finanziert“, sagt Machulla. Ein Kilo der kleinen Glasaale, das sind etwa 3000 Stück, kosten die Vereine im Moment 300 Euro. „Gefährdet sind die Bestände überwiegend durch illegale Verkäufe nach Asien“, sagt Machulla. Dabei werden horrende Preise erzielt. In Ländern wie Spanien und Portugal werden Schwarzmarktpreise bis 6000 Euro erreicht.

Illegaler Handel bringt Milliarden ein

Aale haben einen komplexen Lebenszyklus. Der beginnt für alle Tiere in der Sargassosee, einem Meeresgebiet im Atlantik östlich Floridas. Zweimal in seinem Leben muss jeder Aal den Atlantik durchqueren. Die Jungtiere steigen nach ihrer ersten Reise in die Flüsse des Kontinents auf, wachsen zu mehreren Kilogramm schweren Fischen heran und verbringen dort, je nach Breitengrad, sechs bis 20 Jahre, bevor sie wieder ins Laichgebiet zurückwandern. In Gefangenschaft pflanzen sich Aale nicht fort. In Europa verschwinden jährlich Millionen Glasaale. Bekannt ist, dass der organisierte illegale Handel Milliarden einbringt – er ist aber nur ein Grund dafür, dass die Tiere in Europa vom Aussterben bedroht sind.

Bauwerke dezimieren den Bestand

„Die Verbauung der Gewässer mit Wasserkraftanlagen tut ein übriges“, sagt Machulla. Unterstützt werden die Angelvereine in ihrer Arbeit mittlerweile auch finanziell durch das Land Niedersachsen. „Die EU hat Deutschland angemahnt, dass nicht mehr ausreichend Blankaale abwandern“, sagt Machulla. Blankaale sind die erwachsenen Tiere, die reichlich Gewicht und Fett haben und sich gut zum Räuchern eignen. Allerdings werde es in einigen Landkreisen den Anglern immer schwerer gemacht, solche Artenschutzprojekte zu betreiben, da durch Ausweisung von sogenannten NATURA-2000-Gebieten der Zutritt zu den Gewässer verwehrt wird. „Viele Landkreise haben aber bereits die Wichtigkeit der Angler an den Gewässern erkannt und unterstützen sie in Ihrer Arbeit“, sagt Machulla.

