Neustädter Alt-Rocker der Band Brooklyn spielen Revival-Konzert

Neustadt

50 Jahre sind seit ihrem ersten Auftritt 1972 in der Pausenhalle der ehemaligen Realschule an der Lindenstraße vergangen – nun wollen es die Rocker der Neustädter Formation Brooklyn noch einmal wissen. Sonnabend, 21. Dezember, ab 21 Uhr spielt eine der dienstältesten hiesigen Rockbands im Cafe Havanna.

Für die Konzertbesucher wird es eine Reise zurück in die eigene Jugendzeit. „Ich hatte gehört, dass die Band wieder Live auftreten wolle. Da wollte ich unbedingt das erste Konzert in mein Haus holen“, sagt Havanna-Besitzer Jürgen Stach.

Erster Gig in der Realschule

Seit ihrem ersten Konzert in den Siebzigerjahren hat sich die Besetzung mehrfach geändert: Drei der Gründungsmitglieder sind aber noch in der Band aktiv. Bernhard Otzko am Schlagzeug, Max Paus, zuständig für Gitarre und Gesang und Charly Bückmann, Gesang und Keyboards, spielen aktuell mit den Neuzugängen Rüdiger Peglow am Bass und Wolfgang „Zecki“ Seitz, Gesang. „Die Gruppe ist damit bestens aufgestellt. Die Jungs lassen es bis heute immer noch ordentlich krachen“, sagt Stach. Zwar seien die Mitglieder sichtlich gealtert, spielten aber stets mit der Begeisterung der Anfangsjahre im Herzen.

Auftritt im Schlosshof. Seit den Siebzigerjahren gibt es die Neustädter Rockformation Brooklyn. Quelle: Privat

Handgemachter Rock steht auf dem Programm

Für das Konzert im Havanna versprechen die Ur-Rocker Songs der vergangenen Jahrzehnte. Brooklyn sei allerdings keine Top-40-Band, die Megahits in Radiomanier abspule, sagt Stach. Die Veteranen bevorzugen bis heute eine austarierte Balance aus sehr gegenwärtiger Energie, klassischen Riffs und unveränderter musikalischer Neugier. Neben eigenen Songs bedienen sie sich bei bekannten Gruppen: Cream, Robben Ford, John Hiatt, Tony Joe White, Procol Harum und Walter Trout, sind einige der Künstler, die Brooklyn auf die Bühne bringen.

Das Revival-Konzert startet Sonnabend, 21. Dezember, 21 Uhr im Cafe Havanna. Der Eintritt ist frei.

Sie wollen es wieder wissen: Die Neustädter Rockformation Brooklyn tritt im Havanna auf. Quelle: Privat

