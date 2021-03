Neustadts sieben Dörfer dürfen ins Erneuerungsprogramm

Neustädter Land

Folgt jetzt die nächste Erfolgsgeschichte der Dorferneuerung? Nach dem Mühlenfelder Land ist jetzt auch die Dorfgruppe der politischen Ortschaften Bevensen und Mariensee in das Landesprogramm aufgenommen, wie das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz am Dienstag mitteilte. Dazu gehören die Dörfer Bevensen, Büren, Empede, Himmelreich, Laderholz, Mariensee und Wulfelade im Neustädter Land. Ihre Bewohner können nun auf Fördergeld für öffentliche und private Projekte hoffen.

Evers: „Jetzt geht die Arbeit los“

„Damit geht jetzt die Arbeit richtig los“, sagt der Bevenser Ortsbürgermeister Hartmut Evers erfreut. Auch sein Marienseer Kollege Ulrich Baulain freut sich loszulegen. „Und die Zusammenarbeit auf Distanz haben wir ja auch schon eingeübt“, sagt er. Zur Vorbereitung des Antrags haben zahlreiche Bewohner der Dörfer im September Ideen gesammelt, welche Projekte für die Gemeinschaft sie in das Dorferneuerungskonzept aufnehmen wollen.

„Wir heute und morgen“, lautet das Leitbild, unter dem die Mitarbeitenden schließlich Projekte wie die Sanierung von Dorfgemeinschaftshäusern, den Ausbau von Mobilfunk- und Radwegenetz sowie Nahversorgung und seniorengerechte Wohnmöglichkeiten zusammengefasst haben. Auch Plätze für Jugendliche sollen geschaffen werden. Wie all das gehen kann, werden die Dorferneuerer von den Nachbarn aus dem Mühlenfelder Land hören. „Die Idee ist, dass die Akteure dort ihre Erfahrungen weitergeben“, sagt der Marienseer Baulain.

An die Aufnahme in das Förderprogramm seien aber noch keine konkreten Fördergelder gebunden, gibt Stadtsprecherin Nadine Schley zu bedenken. Nun müsse zunächst ein konkreter Dorfentwicklungsplan erarbeitet werden, der dann als Grundlage für die Förderung von einzelnen Maßnahmen fungieren wird. „Nach Ostern werden wir in der Verwaltung über das weitere Vorgehen sprechen und leiten dann entsprechende Schritte ein“, kündigt sie an.

Lechner gratuliert den Dörflern

Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner zeigte sich am Dienstag erfreut. „Das ist eine sehr gute Nachricht für unser Neustädter Land“, sagte er. „Die hervorragende Vorarbeit in den beteiligten Dörfern hat sich ausgezahlt. Ich danke allen Akteuren für ihr großes Engagement.“ Lebendige Dörfer bräuchten eine starke Gemeinschaft und eine gemeinsame Zukunftsperspektive. Wie groß das Potenzial an guten Ideen sei, habe Mariensee-Bevensen schon mit der erfolgreichen Bewerbung unter Beweis gestellt. „Ich bin fest überzeugt, die Teilnahme am Dorfentwicklungsprogramm ist die Initialzündung für viele gute Projekte.“

Für das neue Dorfentwicklungsprogramm, gefördert von der EU und nach dem GAK-Sonderrahmenplan (Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes) des Bundes haben sich 37 Regionen aus ganz Niedersachsen beworben. Außer den Neustädter Dörfern wurden 19 weitere Dorfregionen in das Programm aufgenommen.

Von Kathrin Götze