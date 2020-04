Neustadts „Wegweiser“ ist neu aufgelegt

Neustadt

Ansprechpartner in vielen Lebenslagen soll ein neuer „ Wegweiser“ für Neustadt vermitteln und zugleich einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten in der Stadt verschaffen. Druckfrisch und aktualisiert hat die Stadtverwaltung diese Broschüre nun herausgegeben. Ob Sport, Kultur, Bildung, Gesundheitswesen oder Tourismus — der Wegweiser der Stadt zeigt in vielen Bildern und Texten, was Neustadt ausmacht. Bürgermeister Dominic Herbst hält die ersten Exemplare der neu aufgelegten Broschüre in der Hand. In gedruckter Form liegt der Wegweiser in den Tourist-Infos, den Verwaltungsgebäuden der Stadt, in der Stadtbibliothek oder auch bei der Wirtschaftsförderung aus – sobald diese Einrichtungen wieder öffnen.

Wer jetzt schon digital blättern möchte, kann sich die Broschüre als PDF-Datei auf der städtischen Homepage www.neustadt-a-rbge.de herunterladen.

Von Beate Ney-Janßen