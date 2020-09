Neustadts Sirenen bleiben am Warntag still

Neustadt

Im Gebiet der Stadt Neustadt wird es am bundesweiten Warntag, 10. September, keinen Sirenenalarm geben. Grund ist die Technik der 90 Feuerwehr-Sirenen im Stadtgebiet. Pünktlich um 11 Uhr am 10. September sollen zeitgleich in Landkreisen und Kommunen in ganz Deutschland mit einem Probealarm diverse Warnmittel ausgelöst werden. Der gemeinsame Aktionstag von Bund und Ländern hat das Ziel, die Bevölkerung für das Thema Warnung zu sensibilisieren.

Warntag hat andere technische Anforderungen

In der Stadt Neustadt werden auf digitaler Ebene bisher nur das System Katwarn und eine Warn-App alarmiert. Die 90 Sirenen im Stadtgebiet sind für Feueralarm ausgelegt und funktionieren für diesen fehlerfrei. Sie entsprechen jedoch nicht den technischen Anforderungen des Warntages. Ob und welche Sirenenanlagen technisch in der Lage sind, einen Katastrophenalarm mit einem auf- und abschwellendem Heulton zur Warnung und einem Dauerton zur Entwarnung auszulösen, müsse erst genau geprüft werden, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley.

Zudem werden die Sirenen von der Leitstelle aktuell noch mittels Analogfunk ausgelöst, genauso wie der Feueralarm. „Nach Rücksprache mit dem Stadtbrandmeister habe ich entschieden, aufgrund der technischen Schwierigkeiten dieses Jahr nicht am Warntag teilzunehmen" , sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Dasselbe gilt für mehrere andere Kommunen in der Region Hannover.

Von Kathrin Götze