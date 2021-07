Neustadt

Fällige Anerkennung oder unfaire Wahlkampfunterstützung? Ein großes Themen-Special im aktuellen Kundenmagazin der Neustädter Ideenstadtwerke widmet sich den Aufsichtsräten. Im Interview kommen die drei Vorsitzenden Dominic Herbst (Grüne), Willi Ostermann (UWG) und Sebastian Lechner (CDU) ausführlich zu Wort, sprechen über Erfolgsprojekte wie die Glasfaser-Offensive und die Umstellung auf Ökostrom. Ostermann und Lechner sind Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Harald Baumann kritisiert den Vorgang scharf, fragt, ob das „Wahlkampf auf Kosten der Stadtwerkekunden“ sei. Man werde die Sache rechtlich von der Kommunalaufsicht prüfen lassen.

Baumann: „Selbstdarstellung ist fragwürdig und unmoralisch“

„Uns drängt sich so kurz vor der Kommunalwahl 2021 der Verdacht auf, dass mit dieser öffentlichen Darstellung Wahlwerbung auf Kosten der Steuer- und Gebührenzahler gemacht werden soll“, sagt Baumann. Die Selbstdarstellung zumindest der beiden Spitzenkandidaten von CDU und UWG sei politisch fragwürdig und unmoralisch. Schließlich bestünden die Aufsichtsräte nicht nur aus ihren Vorsitzenden, sondern agierten als Gremium.

Die Vertretung der städtischen Wirtschaftsbetriebe, die inzwischen unter der Marke „Ideenstadtwerke“ firmieren, sei seiner Meinung nach Sache des Geschäftsführers, „in guten wie in schlechten Zeiten“, betont Baumann, „wenn jetzt die Strompreise erhöht werden müssten, würde sich ja auch kein Politiker dazu fotografieren lassen“, verdeutlicht er. Frühere Aufsichtsräte hätten auch mehr Zurückhaltung geübt. Überdies berichteten die Politiker in den Interviews öffentlich über Projekte und Strategien der einzelnen Unternehmen – für diese Art der Öffentlichkeitsarbeit gebe es keinen Raum.

Aufsichtsräte überwachen Arbeit der Betriebe Aufsichtsräte fungieren in größeren Unternehmen als Kontrollgremien. Die städtischen Wirtschaftsbetriebe, der Konzern firmiert inzwischen unter Ideenstadtwerke, haben als öffentliches Unternehmen ihren Aufsichtsrat zum großen Teil politisch besetzt. Vorsitzender im Aufsichtsrat der Ideenstadtwerke ist Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne), seine Stellvertreter sind Sebastian Lechner (CDU) und Willi Ostermann (UWG). Neun weitere Politiker der Ratsparteien gehören ihm an, außerdem der Erste Stadtrat Maic Schillack und Personalvertreterin Diana Helfers. Energieversorger Stadtwerke und Netzbetreiber LeineNetz haben jeweils auch Aufsichtsräte mit weniger Mitgliedern, alle aus dem Wirtschaftsbetriebe-Aufsichtsrat. Im Stadtwerke-Aufsichtsrat ist Willi Ostermann Vorsitzender, in dem von LeineNetz ist es Sebastian Lechner.

Schlakat: „Aufsichtsrat stärkt uns bei Innovationen den Rücken“

Ideenstadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat, der das Magazin redaktionell verantwortet, verteidigt die Entscheidung: „Wir wollten mal deutlich machen, dass unser Aufsichtsrat uns bei all unseren Innovationen den Rücken stärkt – das macht längst nicht jeder Aufsichtsrat.“ Man habe die Interviews nicht im Zusammenhang mit dem Wahlkampf gesehen, versichert er. Ihm und seinem Team sei es darum gegangen, die neuen Projekte und Entwicklungen zeitnah vorzustellen: „Es wäre ja nicht mehr aktuell gewesen, im Dezember von den Glasfaseranschlüssen in den Schulen zu berichten.“ Es tue ihm leid, dass die SPD keinen der Aufsichtsratsvorsitzenden stelle und deshalb nicht berücksichtigt worden sei. Schlakat ist selbst ehrenamtlich politisch tätig, er sitzt für die Grünen im Ortsrat Neustadt.

Lesen Sie auch Neuorientierung im Neustädter Rat: SPD kämpft heftig um ihre Posten

Ostermann: „Betriebe sind jetzt mehr im Gespräch“

„Was für ein Quatsch“, sagt Lechner zu den Vorwürfen. Die Interviews hätten die Beteiligten im Rahmen ihrer Tätigkeit in den Aufsichtsräten gegeben, und keinerlei Kenntnis von Erscheinungsform oder Datum gehabt, geschweige denn Einfluss darauf genommen. Ostermann betont, die Wirtschaftsbetriebe seien mit ihren Projekten zuletzt insgesamt mehr in die Öffentlichkeit gerückt – auch auf Presseterminen lassen sich die Aufsichtsratsvorsitzenden in jüngster Zeit regelmäßig ablichten. In seinem Interview habe er überdies gesagt, dass der gesamte Aufsichtsrat die Entscheidungen getroffen habe, sagt Ostermann.

Seine UWG habe lange genug in der Opposition gearbeitet, fügt er hinzu, „damals haben wir auch nichts bekommen“. Die SPD hatte zu Beginn der Wahlperiode in einer Ratsgruppe mit der CDU zusammengearbeitet, die Kooperation aber 2019 aufgekündigt. Damit büßten die Sozialdemokraten zahlreiche Posten an die neuen Mehrheitspartner der CDU ein, UWG und Grüne. Als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke folgte Willi Ostermann auf Harald Baumann.

Von Kathrin Götze