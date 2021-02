Neustadt

Sie sind stadtbekannt, gut vernetzt, und ihre Kandidatur 2016 für Die Linke fand viel Beachtung. Doch zur nächsten Kommunalwahl im September werden weder Gastwirt Stephan Iseke noch der bisherige Stadtverbandsvorsitzende Jonas Iseke in ihrer Heimatstadt antreten. Jonas Iseke (23) ist in Hannover auf Wohnungssuche, er studiert dort Computer Engineering (Technische Informatik).

Und Stephan Iseke hat mit seiner Burgerbar IsyGoing jetzt zur abendlichen Sitzungszeit genug um die Ohren. „Als ich 2016 angetreten bin, wollte ich noch Lehrer werden“, sagt der 38-Jährige. „Das hätte von den Arbeitszeiten besser zur Ratsarbeit gepasst.“ Inzwischen sieht es so aus, als ob er auch das Restaurant Tandem im Obergeschoss des IsyGoing noch übernimmt.

Einzelvertreter arbeitet im Rat mit Grünen zusammen

Stephan Iseke gehört dem Rat seit 2016 an und arbeitet dort als Einzelvertreter seiner Partei mit den Grünen in einer Fraktion zusammen. Eine politisch aktive Familie: Seit vielen Jahren ist Thomas Iseke, Jonas’ Vater und Stephans Halbbruder, bereits im Rat tätig. Doch er verfolgt als FDP-Vertreter andere Ziele als die Verwandtschaft.

Die Linke hat die Mitglieder aus Neustadt und Wunstorf in einem gemeinsamen Stadtverband organisiert. Aktuell zähle dieser 23 Mitglieder, berichtet Jonas Iseke. Bis zu den Aufstellungsversammlungen im April hofft er noch auf weitere Interessenten, die sich bei ihm per E-Mail an jonas.iseke@posteo.de melden können.

Von Kathrin Götze