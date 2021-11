Neustadt

Das geplante Jugendcafé für Neustadt kann voraussichtlich schon im Januar eröffnen. Die Jugendpflege will das neue Lokal für junge Leute reservieren: Wer über 25 ist, hat keinen Zutritt. Speisen und Getränke soll es dort zum Selbstkostenpreis geben. Als idealen Ort haben die Verantwortlichen von Jugendpflege und Wirtschaftsförderung das ehemalige Café Engelke an der Wunstorfer Straße ausgemacht.

Es liegt dicht an der Innenstadt und dem Bahnhof mit ZOB und ist zumindest von Leine-Schule und Gymnasium aus zu Fuß gut zu erreichen, wie Wirtschaftsförderer Uwe Hemens dem Ortsrat Neustadt am Dienstag erläuterte. Man habe auch andere Standorte geprüft, doch dieser sei besonders gut geeignet.

Fördergeld von der EU

Einrichtung und Miete für die ersten eineinhalb Jahre sollen zum großen Teil aus dem EU-Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ finanziert werden, das zum Wiederaufbau nach der Corona-Krise bestimmt ist. Neustadt hat eine Bewilligung für 1.090.000 Euro für Projekte bekommen, die die Stadt mit jeweils 10 Prozent der Kosten gegenfinanziert. Die Stadt setzt für das Café bei eineinhalb Jahren Betrieb Gesamtkosten von 130.500 Euro an, der Eigenanteil liegt demnach bei 13.050 Euro.

Innenstadtmanagement soll City beleben

Damit bleibt noch eine ganze Menge Fördergeld übrig. Die Projekte müssen einerseits jeweils vom Rat auf den Weg gebracht, andererseits bis 31. März 2023 vollständig abgerechnet sein. Daher legen Stadtverwaltung und Wirtschaftsförderung nun zügig weitere Vorschläge vor. Zentral dabei ist eine Stelle für ein städtisches Innenstadtmanagement, das eng mit der Wirtschaftsförderung zusammen arbeiten soll – zunächst befristet bis zum Ende des Förderzeitraums Ende März 2023. Dafür sind 58.500 Euro kalkuliert, von denen die Stadt dann 5800 zahlen müsste.

Stadt soll grüner werden

60 Pflanzkübel für eine grünere Innenstadt inklusive externer Pflege schlagen mit 98.800 Euro zu Buche, 9890 Euro davon trägt die Stadt. Sitzmobiliar, das zwar beweglich ist, aber mit einer Schließvorrichtung gegen Diebstahl gesichert ist, ist ein weiterer Punkt auf der Wunschliste. Eine oder zwei der modern gestalteten Holzbänke könnten mit Solarpaneelen und integrierten Ladestationen für E-Bikes ausgestattet werden, außerdem wünschen sich die Planer noch digitale Info-Terminals für die Innenstadt. All das wäre für 200.000 Euro zu haben, die Stadt wäre mit 20.000 Euro dabei.

Leerstandsmanagement mit neuen Konzepten

Ein „Leerstandsmanagement Plus“ soll helfen, leerstehende Geschäfte zügig wieder zu vermieten. Dazu gehört beispielsweise ein „Pop-up-Store“, also ein wechselnd nutzbares Geschäft, in dem Start-ups und andere Unternehmen neue Konzepte in Neustadt ausprobieren können. Weitere Leerstände könnten beispielsweise für Kunstausstellungen und Konzerten genutzt werden. Das neue Innenstadtmanagement könnte überdies gemeinsam mit dem City-Management und einem ebenfalls geplanten Sanierungsmanagement in einem bisher leerstehenden Geschäft untergebracht werden. All das wäre für 140.000 Euro zu haben, 14.000 Euro für die Stadt.

Rat entscheidet über Pläne am 2. Dezember

Ratsbeschlüsse für alle genannten Projekte stehen noch aus, die Vorschläge sollen in der Sitzung am Donnerstag, 2. Dezember, beraten werden. Im Ortsrat Neustadt am Dienstagabend gab es dazu einige Nachfragen, aber jeweils einmütige Zustimmung.

Von Kathrin Götze