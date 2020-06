Neustadt

Neustadts Grüne haben einen neuen Vorstand gewählt. Auf der ersten Mitgliederversammlung seit Beginn der Corona-Krise wurde Marie Zoey Wolters zur neuen Vorstandssprecherin gewählt. Die 28-jährige vormalige Beisitzerin übernimmt den Posten von Uwe Lötzerich, der aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausschied. Wolters ist gebürtige Neustädterin und seit drei Jahren Grünen-Mitglied. Als Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit sieht sie den sozialen Wohnungsbau, Unterstützung der (Jugend-)Vereinsarbeit und die Gleichbehandlung der Geschlechter. Weiterhin im Vorstand sind Charly Schatz-Wanek und Jürgen Gerisch.

„ Neustadt gestalten“

Neuer Beisitzer wurde Giovanno Laube. Maria Sinnemann und Dirk Herrmann sind ebenfalls Beisitzer. Der Ortsverband in Neustadt ist 2019 von 30 auf 43 Mitglieder gewachsen. Diesen Schwung will der neue Vorstand nutzen. „Wir wollen die politische Arbeit auf kommunaler Ebene deutlich stärken, insbesondere mit Blick auf die Klimakrise und eine mögliche coronabedingte Rezession“, sagt Gerisch. In Kooperation mit der Ratsfraktion, dem Ortsverband und dem Grünen-Bürgermeister Dominic Herbst wolle man „ Neustadt weiter gestalten“, ergänzt Wolters. Konkret wird derzeit an einer besseren Zusammenarbeit zwischen Ratsfraktion und Parteibasis gearbeitet. Im Rat hat die Fraktion Grüne/ Linkspartei seit dem vergangenen Jahr eine Kooperation mit der CDU und der UWG ausgemacht.

Von Mario Moers