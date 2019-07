Neustadt

Eine große, grün-weiße Flagge wird am Montag, 8. Juli, vor Neustadts Rathaus gehisst. „Mayors for Peace“ heißt das weltweite Netzwerk, für das sie steht. Jedes Jahr am 8. Juli setzen Bürgermeister damit ein Zeichen für den Frieden. In Neustadt wird sie vor dem Verwaltungssitz, Nienburger Straße 31, gehisst. In diesem Jahr gehe es besonders um einen dringenden Appell an die Bundesregierung, sich für den Erhalt des INF-Vertrags einzusetzen, eines bedeutsamen Abrüstungs- und Rüstungskontrollvertrags. Die USA haben den Vertrag im Februar gekündigt, Russland seine Verpflichtungen daraus abgelehnt.

300 Städte und Gemeinde in Deutschland machen mit

„Wir, die Bürgermeister für den Frieden, sind sehr besorgt, dass anstelle des Abrüstens ein neuer Wettlauf um neue, technisch aufgerüstete Atomwaffen Fahrt aufzunehmen scheint“, sagt Neustadts Stadtoberhaupt Uwe Sternbeck. Vor dem Hintergrund erstarkenden Nationalismus’ und zunehmender Abschottung sei es wichtig, sich mit dem Flaggentag jedes Jahr für eine atomwaffenfreie Welt einzusetzen. Mehr als 300 Städte und Gemeinden in Deutschland haben bereits eine solche Flagge und machen mit – auch Stadt und Region Hannover sind dabei.

Lesen Sie auch: 2018 wurde auch vor dem Rathaus in Hannover die Flagge für den Frieden gehisst.

Von Kathrin Götze