Neustadt

Die Stadt Neustadt beteiligt sich an der internationalen Kampagne „Fairtrade-Towns“. Beinahe einstimmig (eine Enthaltung) entschied sich der Rat jüngst für den Anschluss an das Projekt des Vereins TransFair. In der Konsequenz bedeutet das unter anderem, dass künftig bei allen Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie im Büro des Bürgermeisters nur noch Fairtrade Kaffee ausgeschenkt wird.

Auch Geschäfte und Restaurants sollen mitmachen

Aber auch im Rest der Stadt soll der Titel perspektivisch eine Rolle spielen. Dazu wird eine Steuerungsgruppe gebildet, die unter anderem aus Vertretern der Schulen, des Einzelhandels, der Glaubensgemeinschaften und der Politik bestehen soll. Ein Ziel ist, dass Fairtrade Produkte in mindestens neun Geschäften und fünf Gastronomiebetrieben angeboten werden. In öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinsgebäuden oder Kirchen sollen ebenfalls zunehmend Fairtrade Produkte verwendet werden. Auch Bildungsaktivitäten zum Thema sind ein Baustein.

Weltweit gibt es bereits über 1400 Fairtrade Towns in 24 Ländern. Seit Januar 2009 können sich in Deutschland Kommunen um den Titel bewerben. „Ich bin begeistert, welches Engagement Ehrenamtliche bereits im Vorfeld geleistet haben“, sieht der Vorsitzende der Grünen-Ratsfraktion Manfred Lindemann das Projekt auf gutem Kurs.

Unter anderem hatte die Gruppe Gemeinwohlökonomie für das Projekt geworben. Die Grünen selbst waren zuletzt mit einem Antrag gescheitert, als Stadt auch dem Aktionsbündnis „Sicherer Hafen“ der Initiative Seebrücke beizutreten. Der Antrag war mit knapper Mehrheit (18 zu 16 Stimmen) abgelehnt worden.

Von Mario Moers