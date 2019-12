Verkehrslotsen gesucht: Wer hilft Schülern künftig über die Straße?

Neustadt

Die Polizei und die Stadtverwaltung wollen gemeinsam mit der Verkehrswacht Hannover am Mittwoch, 22. Januar, ab 18 Uhr in der Aula der Michael-Ende-Schule, Ahnsförth 13 Neustadt, über die geplante Einführung eines ehrenamtlichen Schulweglotsendienstes informieren. Dort will man den Bedarf und die Umsetzungschancen ermitteln.

Schülerlotsen gibt es seit 1953 in Deutschland – Neustadt ist zur Zeit ein weißer Fleck auf der Karte der Verkehrswacht. Um die Schulwege im Neustädter Land sicherer zu machen, sollen vielerorts im Stadtgebiet bald mit neongelber Warnweste und weiß-roter Kelle ausgerüstete Lotsen zum Einsatz kommen. „Die offizielle Bezeichnung ist Verkehrslotse – umgangssprachlich heißen sie aber Schülerlotsen“, sagt Pamela Hoffmann, Kontaktbeamtin der Polizei Neustadt.

Anfragen gab es schon bei der Polizei

„Es wäre toll, auch in Neustadt ein derartiges Angebot etablieren zu können. Mehrere Schulen haben mich bereits danach gefragt“, sagt Hoffmann. Schulweglotsen würden aktiv zu sinkenden Unfallzahlen beitragen. Nach Angaben der Verkehrswacht habe es seit der Gründung des Lotsendienstes keinen einzigen schweren oder tödlichen Unfall an von Lotsen gesicherten Übergängen gegeben.

Verkehrswacht unterstützt die Ausbildung

Aktive Unterstützung für Neustadt will Detlef Meese von der Verkehrswacht Hannover geben. Er betreut Verkehrshelfer und bildet sie aus. „Wir haben rund 60 Lotsen in Hannover“, sagt Meese. Jährlich würden dort bis zu 25 Helfer ausgebildet. „Wir haben mit ehrenamtlichen Schulweglotsendiensten durchweg positive Erfahrungen gemacht“, sagt er. Klassische Lotsen seien Schüler, die mindestens 13 Jahre alt sind und bereits die 7. Klasse besuchen.

In Neustadt sind Erwachsene gefragt

Für die Grundschulen in Neustadt und den Ortsteilen seien für die Lotsendienste Eltern, Großeltern oder andere Erwachsene gefragt, sagt Benjamin Gleue, Verkehrskoordinator der Stadt Neustadt. Das liege an den ländlichen Strukturen und örtlichen Gegebenheiten, da die Grundschulen vor Ort jeweils nicht in Schulzentren mit Weiterführung eingebunden seien. In der Kernstadt gibt es drei Grundschulen, in den Ortsteilen acht weitere an neun Standorten.

Verkehrshelfer ist ein Ehrenamt

Der Einsatz als Verkehrshelfer sei ehrenamtlich, erfolge freiwillig und unentgeltlich. Die Ausrüstung werde von der Verkehrswacht gestellt. „Schulweghelfer arbeiten immer im Team, um sich gegenseitig abzusichern“, sagt Gleue. Die Einsatzzeiten und -orte würden in Absprache mit der jeweiligen Schule festgelegt. Dabei müsse es nicht nur darum gehen, Kinder sicher über eine stark befahrene Straße zu bringen. „Eine Begleitung zum Bus oder von einem festgelegten Ort zur Schule ist ebenso denkbar“, sagt der Koordinator. Auch der Einsatz an Bushaltestellen sei denkbar.

„Gerade für die Kernstadt wären Verkehrslotsen eine sehr sinnvolle Einrichtung“, sagt Anja Beermann, Leiterin der Neustädter Polizei. Ordnungskräfte und Verwaltung könnten nur bis zu einem gewissen Punkt Einfluss auf einen sicheren Schulweg nehmen und regelnd unterstützen, sagt sie. Darüber hinaus sei man auf Unterstützung angewiesen.

