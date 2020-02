Stadt sucht Partner für Verbrennung von Klärschlamm

Neustadt

Er bleibt in den Kläranlagen übrig, wenn das saubere Wasser entzogen ist und in die Leine geleitet wird: Rund 1800 Tonnen Klärschlamm fallen jährlich in der Anlage in Empede an, die das Abwasser von rund 36.000 Einwohnern verarbeitet. Doch die Überreste können nicht mehr in großer Menge auf den Äckern verwertet werden, wie das noch bis zum Jahr 2016 möglich war. Ein neuer Weg ist, sie in Verbrennungsanlagen zu entsorgen. Mit einem langfristigen Vertrag wollen die städtischen Abwasserbetriebe (ABN) das jetzt auf Dauer sicherstellen.

Neues Unternehmen sucht Partner

Partner der Wahl ist das Unternehmen KENOW (Klärschlammentsorgung Nordwest) gegründet von der EWE Wasser GmbH aus Cuxhaven, der Hansewasser Bremen, dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband und der swb Erzeugung aus Bremen, die Strom und Wärme liefert. Der Zusammenschluss plant, im Bremer Industriehafen eine Anlage zur Verbrennung von Klärschlamm zu bauen. Um das Projekt zu sichern, suchte die KENOW aktuell Partner, die sich langfristig binden wollten, heißt es in einem sogenannten Letter of Intent (Absichtserklärung), den der Abwasserbehandlungsbetrieb jetzt formuliert hat.

Ausschreibungen bringen kein Ergebnis

Es werde immer schwieriger, die Entsorgung zu sichern, heißt es weiter. Im Klartext: Auf mehrere Ausschreibungen der Stadt hat es zuletzt gar keine Angebote gegeben, erläutert Stadtsprecherin Nadine Schley. Deshalb wollten die ABN nun vorab eine Absprache mit KENOW treffen. Die Verbrennungsanlage in Bremen solle nach derzeitigem Planungsstand Mitte 2022 in Betrieb gehen, heißt es. Mit Übergabe des Klärschlamms übernehme die KENOW auch die Verpflichtung, aus dem Klärschlamm Phosphor zurückzugewinnen, wie es mit Übergangsfrist ab 2029 vorgeschrieben sein wird.

In einem Youtube-Film des Technologietransfer-Portals Cleaner Production Germany ist die Phosphor-Rückgewinnung anschaulich erklärt.

Bisher kam der Schlamm auf Äcker

Bisher hat die Stadt Nassschlamm (mit 5 Prozent Feststoffen darin) aus den Kläranlagen an Landwirte weitergegeben, die ihn auf ihre Äcker ausbrachten. Das wird inzwischen als problematisch angesehen, weil außer wachstumsfördernden Stoffen wie Stickstoff und Phosphor auch Schwermetalle, Rückstände von Antibiotika und Krankheitserreger darin enthalten sein können. Mit Änderungen der Düngemittel- und Klärschlammverordnung wird dieser Entsorgungsweg an Bedeutung verlieren. Ein Teil des Schlamms werde allerdings werde weiter von den Landwirten übernommen, sagt Stadtsprecherin Schley.

Kosten werden voraussichtlich steigen

Diese bisherige Form der Entsorgung kostet die Stadt aktuell zwischen 270 und 300 Euro pro Tonne Trockensubstanz. Für die Verbrennung müsse man mit deutlich höheren Kosten rechnen, sagt Schley. Sie kann aber noch keine Größenordnung nennen. Im Markt ist derzeit viel Bewegung: Auch der hannoversche Energieversorger Enercity plant den Bau eines Klärschlammofens in Lahe. Etwas Spielraum hat Neustadt noch: Auf der Kläranlage in Empede hat die Stadt kürzlich ein Klärschlammlager fertiggestellt. Darin wird der getrocknete Klärschlamm mit 23 Prozent Feststoffen gelagert, der dann etwa die Konsistenz von Humus hat. Dafür gibt es nun Lagerkapazitäten von rund 3500 Tonnen.

Ob ein Vertrag mit KENOW zustande kommt, ist mit dem Letter of Intent noch nicht vorgegeben. Die Stadt würde ihn gern ab 2023 für mindestens sechs Jahre abschließen. Dann muss voraussichtlich über die Kosten neu verhandelt werden, denn ab 2029 gilt die Pflicht, den im Klärschlamm enthaltenen Phosphor zurückzugewinnen.

Von Kathrin Götze