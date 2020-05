Neustadt strahlt weiter: Profis setzen die Marktstraße in Szene

Neustadt

Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein tauchen die Neustädter Innenstadt Montag gegen 18 Uhr in ein schönes Licht, von Regenwolken gibt es an diesem Abend keine Spur. Gute Voraussetzungen für Fotograf Jesse Wiebe, Marc Berendsen und die Mitarbeiter der Veranstaltungsagentur MA Events. Sie wollen die Marktstraße nach Einbruch der Dunkelheit in strahlendes Scheinwerferlicht tauchen, Formen und Farben an die Fassaden zaubern, wie schon an etlichen weiteren Orten im Neustädter Land. MA-Betreiber Berendsen ist mit zwei Mitarbeitern und einem Transporter gekommen, hat jede Menge Lichtequipment in seinen Wagen geladen. Rund 50 Scheinwerfer gilt es in Position zu bringen, bevor Wiebe auf den Auslöser drücken will.

Das Farbspiel entsteht spontan

Wie genau die Licht-Installation aussehen soll haben die Männer noch nicht abgesprochen. „Die einzelnen Farben planen wir vor Ort. Das richtet sich letztlich nach den Fassaden und hängt davon ab, wo die einzelnen LED-Scheinwerfer stehen“, sagt Wiebe. Einige Farben sind dabei allerdings vorgegeben: Die Sparkasse soll rot leuchten, blaue Strahler lehnen sich an das Corporate Design der Stadt Neustadt an.

Anzeige

Marc Berendsen plant die Lichtinstallation am Computer. Quelle: Mirko Bartels

Weitere NP+ Artikel

Lange Wege bis zum guten Bild

Marc Berendsen, Ole Brockmann und Max Horatschek legen an diesem Abend sicher einige Kilometer zurück. Die Marktstraße ist lang und sie müssen viele Meter Stromkabel verlegen, bevor die ersten Lichter aufleuchten. Für manches Licht heißt es sogar Klettern: Beim Bekleidungshaus Ohlau kommen die LED-Lampen auf das Vordach. Eine große Batterie Strahler steht direkt vor dem italienischen Café M35 von Franco Console. Sie sollen mit Lichtkreisen interessante Akzente setzen. Kontakt halten die Beteiligten per Sprechfunk. So kann Fotograf Wiebe seine Wünsche direkt mitteilen.

Ole Brackmann richtet eine von rund 50 Lampen aus. Quelle: Mirko Bartels

Unterstützt wird die Aktion von vielen Seiten: Stadtmarketingverein Neustadt, Wirtschaftsförderung und Stadt Neustadt ermöglichen den Planern Zugang zum Stromnetz an mehreren Stellen der Einkaufsmeile. „Auch einige Privatleute haben ihre Hilfe angeboten, wenn wir Energie für die Beleuchtung brauchen“, sagt Berendsen. Einer von ihnen ist der Geschäftsmann Jens Ohlau von der Heide. „Ich finde es gut, das Konzept spezieller Beleuchtung für solch ein Projekt zu nutzen“, sagt er bei einem kurzen Besuch. Gemeinsam mit anderen Geschäftsleuten hat er die Grundstein für das jährliche Lichterfest bereits vor vielen Jahren gelegt.

Für die Marktstraße braucht es zwei Bilder

Etwas Besonderes soll es an diesem Abend zusätzlich für die Akteure geben: „Weil die Marktstraße im vollen Umfang nicht auf ein Bild zu bekommen ist, haben wir noch ein zweites Foto, einen so genannten Gegenschuss geplant“, sagt Wiebe. Doppelter Aufwand für die Beteiligten: Bei dem zweiten Foto soll die Einkaufsstraße vom Heini-Nülle-Platz aus fotografiert werden. Die Lampen müssen deswegen eine neue Position bekommen, erneut ausgerichtet und farblich abgestimmt werden.

Während die Sonne langsam versinkt und es dunkler wird, haben die Protagonisten ihre Garderobe angepasst: In dicker Jacke, mit Handschuhen und Strickmütze harren sie aus. Mit der Sonne haben sich die angenehmen Temperaturen verabschiedet. „Wenn der Aufbau fertig ist, heißt es warten, bis das Umgebungslicht passt“, sagt Wiebe. Als das erste Bild im Kasten ist, zeigt die Uhr schließlich fast 21.30, das Thermometer noch sieben Grad. Das Team macht weiter – an diesem Abend noch einmal für gut zwei Stunden, bis auch das letzte Bild an der Marktstraße fertig ist.

Zur Galerie Viel Licht und bunte Farben gibt es dieser Tage an mancher sonst eher dunklen Stelle der Stadt zu erleben. Mehr zur Geschichte hinter den Bildern gibt es unter https://events-ma.de/neustadtstrahlt-behind-the-scenes/

Lesen Sie auch:

Von Mirko Bartels