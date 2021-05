Neustadt setzt sein Radwegekonzept um

Neustadt

In Neustadt ist es noch ein Unikum: Die neu gebaute Querung für Radfahrer über die Straße An der Eisenbahn ist die erste im Stadtgebiet, bei der die Radfahrenden Vorrang vor den Autofahrenden haben. Und sie ist die erste spürbare Verbesserung aus dem Radverkehrskonzept, das die Stadtverwaltung in den vergangenen eineinhalb Jahren erarbeitet hat – unter anderem auch bei einem Bürgerworkshop im März 2020. Nun geht es an die Umsetzung: „Wir schauen, wo wir mit kleineren Maßnahmen mehr Sicherheit im Radwegenetz erreichen können“, erläutert Sebastian Fleischer vom städtischen Fachdienst Tiefbau.

Neue Querung schließt Lücke

Die aufgepflasterte Querung mit der roten Fahrbahn ist dort entstanden, wo die Radfahrer ohnehin aus der Grünverbindung Richtung Bahnhof kommen – den kleinen Lückenschluss zwischen Mies-van-der-Rohe-Weg und Bahnhof hat die Stadt entlang eines Trampelpfads gebaut, der bereits über die Brachflächen dort führte. Die rege Nutzung des Weges gibt den Planern Recht.

„Wo lassen sich schnell und effektiv Verbesserungen erzielen?“, sei auch weiterhin die Frage, nach der man vorgehe, betonte Bürgermeister Dominic Herbst. Die nächste Verbesserung soll es wenige Meter weiter geben, an der Fußgänger- und Radfahrerbrücke, die entlang der Bahnbrücke über die Landwehr führt. Der Einstieg am Möbellager stört Radfahrerinnen und Radfahrer im Fahrfluss, man müsse absteigen, um den Bordstein dort zu überwinden. Der Auftrag sei bereits vergeben, sagte Herbst.

Auch die Zufahrt zur Brücke über die Landwehr An der Eisenbahn soll in Kürze verbessert werden. Quelle: Kathrin Götze

100 Ideen für ein besseres Radwegenetz

Für das Radverkehrskonzept, das sich zunächst auf die Innenstadt beschränkt, habe man rund 45 Kilometer innerstädtisches Radwegenetz unter die Lupe genommen und etwa 100 Abschnitte gefunden, wo es etwas zu verbessern gibt, berichtet Linn Schröder vom beteiligten Planungsbüro PGV Alrutz aus Hannover. Es umfasst 70 Seiten. Rund 20 Kilometer seien aber auch schon sehr gut zu befahren. Das seien beispielsweise Anwohnerstraßen mit Tempo 30 und Mischverkehr auf der Fahrbahn. Und an manchen Stellen habe nur eine Markierung erneuert werden müssen – zuletzt habe man beispielsweise gemeinsam mit der Region Hannover an vielen Ampelkreuzungen rote Markierungen erneuert, berichtet Fleischer.

Pläne für Hauptverkehrsstraßen sind schwieriger

Andere Strecken, wie die Landwehr oder die Herzog-Erich-Allee sind schwierig für Radfahrer, aber das lässt sich nicht ganz leicht ändern. Für die Landwehr gibt es bereits eine Ausbauplanung der Region, nur die Umsetzung lässt auf sich warten, weil zuerst die Moorstraße gen Mardorf erneuert werden soll, damit sie den Umleitungsverkehr aufnehmen kann. Für die Herzog-Erich-Allee sind Pläne schon länger angedacht, aber schon öfter verschoben worden, auch mit Hinweis auf den Rathausneubau, der im November dort beginnen soll.

Schwierig gestaltet sich der radlerfreundliche Umbau auch in den Dörfern, wo für die Ortsdurchfahrten vielfach andere so genannte Baulastträger zuständig sind. Für Radwege an Straßen des Landes ist das Budget nach wie vor stark limitiert. Die Region Hannover hat sich ebenso wie die Stadt Neustadt auf die Fahnen geschrieben, zügig Verbesserungen zu erzielen und geht das mit Nachdruck an. Deren oberster Verkehrsplaner Conrad Vinken ist selbst passionierter Radfahrer, zu Ortsterminen in Neustadt fuhr er auch schon mit dem Rennrad vor.

Von Kathrin Götze