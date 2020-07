Neustadt rechnet Kita-Gebühren gesammelt im September ab

Neustadt

Ab dem 31. August soll in den städtischen Kindertagesstätten wieder der gewohnte Alltag Einzug halten. Bis dahin gilt noch für alle der eingeschränkte Regelbetrieb – also auch über das Ende der Sommerferien hinaus. Auch mehrere Kitas in freier Trägerschaft haben bereits Elternbriefe versandt, die über das Ende der Beschränkungen informieren.

Im eingeschränkten Regelbetrieb können aktuell für die meisten Kinder schon wieder die gewohnten Betreuungszeiten angeboten werden. Dennoch werde es auch nach der Schließzeit an der einen oder anderen Stelle noch zu Einschränkungen von Betreuungszeiten, insbesondere bei den Früh- und Spätdiensten, kommen, erklärt Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Die Betreuung sei dabei immer davon abhängig, dass ausreichend Personal zur Verfügung stehe. „Für die Eltern heißt es daher, noch weiter durchzuhalten“, sagt Antje Fröhlich vom Fachdienst Kinder und Jugend.

Anzeige

Sammelrechnung im September

Seit dem 1. Juni gilt in Neustadt eine geänderte Gebührensatzung. Eltern, deren Kinder in der Notbetreuung oder im eingeschränkten Regelbetrieb betreut wurden, zahlen pro Betreuungstag ein 21tel des regulären Tagessatzes. „Da wir tagesgenau abrechnen, erfolgt die Abrechnung der Notbetreuung und des eingeschränkten Regelbetriebes erst Anfang September, wenn uns für jedes betreute Kind die genaue Zahl der Betreuungstage vorliegt“, erklärt Maic Schillack, Erster Stadtrat und zuständig für die Finanzen. Eltern bekommen dann Anfang September die Abrechnung für die Monate Juni, Juli und August in einem Gebührenbescheid zugesandt. „Die jetzt verschickten Gebührenbescheide ab August gelten für den Normalbetrieb. Daraus können die Eltern entnehmen, wie hoch die Gebühr im neuen Kita-Jahr ist“, erläutert Schillack.

Weitere NP+ Artikel

Sollte der Regelbetrieb in den Kindertagesstätten wie geplant am 31. August starten, werden auch ab dann wieder die regulären Gebühren fällig und monatlich abgerechnet.

Von Mario Moers