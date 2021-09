Die Neustädter Stadtverwaltung hält an ihrem Konzept für gut nutzbare Fahrradwege kreuz und quer durch die Innenstadt fest. Eine Verbindung vom La Ferté-Macé-Platz durch den Wallgraben zur Apothekergasse könnte jetzt mithilfe eines Förderprogramms zur Fahrradstraße umgestaltet werden.

In Hannover gibt es bereits mehr als 20 Fahrradstraßen – die Große Barlinge ist eine davon. Am Wallgraben und Wallhof in Neustadt dominieren aktuell noch die Autos. Quelle: Christian Behrens/Kathrin Götze