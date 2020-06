Neustadt

Mit einem Fotowettbewerb möchte die Stadt Neustadt noch mehr Menschen für das laufende Stadtradeln begeistern. Zehn Lenkertaschen für das Fahrrad können diejenigen gewinnen, die ihr ihren persönlichen (Fahrrad-)Lieblingsplatz im Neustädter Land fotografieren. Die Teilnahme ist verbunden mit einer Registrierung und Teilnahme am bundesweiten Stadtradel-Wettbewerb. Der läuft noch bis zum 27. Juni, die Fotos können bis zum 29. Juni eingereicht werden, per E-Mail an neustadt-a-rbge@stadtradeln.de.

Die Nachbarn sind stärker

In Neustadt sind aktuell 326 Radler angemeldet, rund 30.000 Kilometer haben die Teilnehmer bereits zurückgelegt. Im direkten Vergleich mit den Nachbarkommunen sieht es derweil nicht gut aus. In Wunstorf (347 Teilnehmer) wurden bereits 42.000 Kilometer gefahren, in Garbsen (362 Teilnehmer) sogar über 50.000.

Anzeige

Stadtsprecherin Kathrin Kühling motiviert deshalb alle Neustädter zum Mitmachen: „Jetzt ist noch mal für alle Neustädterinnen und Neustädter die Gelegenheit sich auf www.stadtradeln.de zu registrieren und ordentlich Kilometer zu sammeln.“

Weitere NP+ Artikel

Die Gewinnerfotos des Wettbewerbs werden auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. Sie werden schriftlich benachrichtigt.

Lesen Sie auch

Von Mario Moers