Neustadt

Ab Mittwoch, 24. November, wird es eng in Neustadts Innenstadt: An der Wunstorfer Straße, Bundesstraße 442, zwischen Markstraße und Am Bahnho wird eine Fahrspur gesperrt. Auf zwei statt auf drei Spuren muss der Verkehr bis Ende Januar dort fließen. Die Fahrbahn in Richtung Süden ist in dieser Zeit Teil des Baufeldes für das dort entstehende Neustadttor.

Das Ausmaß der Tiefgarage unter dem künftigen Büro- und Einzelhandelskomplex am Neustädter Bahnhof ist seit Wochen gut zu erkennen. Um die nächsten Arbeitsschritte einleiten zu können, müsse die Baugrube nun verfüllt werden, sagt der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Die bisherige Geradeaus- und Rechtsabbiegespur der B 442 in Richtung Süden wird deswegen zur Lieferzone für Betonmischer und andere Lkw.

Keine Abbiegespur zur Herzog-Erich-Allee

Der gesamte in Richtung Bahnhof, Herzog-Erich-Allee und Poggenhagen fahrende Verkehr wird stattdessen über die mittlere Fahrbahn geführt, auf der sich regulär die Linksabbiegespuren befinden. Der in Richtung Landwehr und Nienburger Straße fahrende Verkehr wird ebenfalls auf einer Fahrbahn gebündelt. Separate Spuren für den Abbiegeverkehr gibt es nicht mehr. Die Schaltung der Ampeln der Bahnhofs- und der Marktstraßenkreuzung wird entsprechend umprogrammiert.

Die veränderte Schaltung der beiden Ampeln hat auch Auswirkungen auf das umliegende Verkehrsgeschehen. Die bisherige Abstimmung mit den benachbarten Lichtsignalanlagen ist nicht aufrecht zu halten, sodass es dort ebenfalls zu längeren Wartezeiten kommen kann.

Fußgänger müssen Ampel an der Volksbank nutzen

Auch schwächere Verkehrsteilnehmer müssen sich umorientieren: Wer zu Fuß oder mit dem Rad zwischen Fußgängerzone und Landwehr unterwegs ist, muss die B 442 künftig zwingend an der Ampelanlage Volksbank/Café Havanna queren. Die nördliche Verbindung auf Höhe Fahrschule/Imbiss steht vorübergehend nicht zur Verfügung.

Aufgrund der Komplexität der Ampelumprogrammierung und der notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen bleibt die Sperrung auch über Weihnachten und den Jahreswechsel bestehen. Wenn möglich, sollte der Bereich umfahren werden. Stadtsprecher Benjamin Gleue empfiehlt beispielsweise denjenigen, die aus den Wohnquartieren nördlich der Landwehr ins Gewerbegebiet Ost fahren möchten, die B 6 zu nutzen mit der Auffahrt Himmelreich und Abfahrt Otternhagen/Hannoversche Straße.

Auf dem Abschnitt der B442 zwischen dem Bahnhof und dem Havanna sind täglich rund 17.000 Fahrzeuge unterwegs. Damit ist dieses Stück der Wunstorfer Straße eine der meist befahrenen Straßen des Neustädter Landes.

Von Beate Ney-Janßen