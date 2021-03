Neustadt

„Alles leise. Achtung, wir drehen.“ Konzentrierte Anspannung herrschte in dieser Woche am Filmset im Keller des Schlosses Landestrost. Das dort untergebrachte Regionsarchiv diente als Kulisse für die Tragikomödie „Subtext“.

Der vom ZDF koproduzierte Film der Regisseurin Sophie Linnenbaum spielt in einer fiktiven Welt, die in Anlehnung an das Filmgeschäft in drei Klassen aufgeteilt ist. Darin leben die unterdrückten „Outtakes“ in staatlich verwalteten Massenunterkünften am Rande der von Hauptdarstellern und Nebenfiguren beherrschten Gesellschaft. Darstellerinnen in dem Film, der nach seiner Kinopremiere auch in der ZDF-Reihe „Das kleine Fernsehspiel“ ausgestrahlt werden soll, sind unter anderem die hannoversche Schauspielerin Denise M’Baye („Rote Rosen“, „Um Himmels willen“) und die Berlinerin Fine Sendel.

Nebel und absolute Ruhe

Sendel spielt die Hauptfigur Paula. Die 16-jährige Tochter eines „Outtakes“ sucht in der im Schloss Landestrost gedrehten Szene nach Informationen zum wahren Grund für den Tod ihres Vaters. Der starb bei einem Aufstand. Im fertigen Film befindet sich das Archiv allerdings nicht in Neustadt, sondern in einem riesigen Science-Fiction-Institut. Am Computer wird der enge Gang, in dem sich eigentlich die Unterlagen zur Stadtgeschichte Neustadts befinden, zu einem langen Korridor erweitert.

Schauspielerin Dela Dabulamanzi in einer Pause während der Dreharbeiten für den Film „Subtext“ im Schloss Landestrost. Die Schauspielerin war zuletzt unter anderem in der Amazon-Prime-Serie „Beat“ und der Netflix-Serie „Das letzte Wort“ zu sehen. Quelle: Mirko Bartels

Drehort für das „echte“ Institut ist übrigens das Convention Center auf dem Messegelände in Laatzen. Das Ihme-Zentrum in Hannover dient auch als Kulisse für die schmucklose, triste Welt der „Nebenfiguren“. Weitere Drehorte waren unter anderem die Lutherschule in Hannover, die Orangerie der Herrenhäuser Gärten und eine Waldhütte bei Nienburg.

Corona-Schnelltests vor dem Dreh

Leichter Nebel, diffuses Licht – am Set in Neustadt sorgte ein 35-köpfiges Team für die perfekte Inszenierung, eine Gruppe Set-Gestalterinnen rückte nach jeder Aufnahme die leeren Archivboxen millimetergenau in das Kamerabild. „Ich hab’ Stimmen gehört, es soll nicht gesprochen werden während des Takes“, ermahnte der Aufnahmeleiter die Crew.

Am Set: Maskenbildnerinnen und Set-Bauerinnen warten während des Drehs, der hinter der Tür stattfindet, auf ihren nächsten Einsatz. Während der Aufnahme wird nicht gesprochen, es ist absolut still. Quelle: Mirko Bartels

Nach dem Dreh am Vormittag wartete auf dem Schotterparkplatz vor dem Schloss ein aus Berlin angereister Cateringstand auf die Filmemacher. Bevor Schauspieler und Co. das Set betraten, mussten sie sich im großen Saal des Schlosses einem Corona-Schnelltest unterziehen.

Ein Tag in Neustadt

Von insgesamt 35 Drehtagen spielt am Ende nur einer in Neustadt. Die Filmemacher waren hier positiv überrascht von der schönen Aussicht auf Stadt und Leineaue sowie den freundlichen Empfang. „Wir sind begeistert von der Unterstützung, die wir von den Verantwortlichen vor Ort und der Region bekommen haben“, sagte Aufnahmeleiterin Lisa Baumgarten. Die niedersächsische Filmförderung Nordmedia hat den Film mitfinanziert und in die Region Hannover geholt. Im Kino und Fernsehen dürfte „Subtext“ frühestens Ende 2022 zu sehen sein.

Von Mario Moers