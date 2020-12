Neustadt

Er ist der Neue im Bürgermeisterreferat: Yannik Behme soll in der Zukunft das Team rund um Stadtoberhaupt Dominic Herbst verstärken. Der 33-Jährige ist in Hannover geboren, hat aber seinen Lebensmittelpunkt bereits vor einigen Jahren nach Neustadt verlagert. „Es ist mir eine Freude, nun für meine langjährige Wahlheimat arbeiten zu dürfen. Ich fühle mich der Stadt und ihren Bürgern in besonderer Weise verbunden“, sagt Behme.

Behme hat Literaturwissenschaft an der hannoverschen Leibniz Universität studiert. Er arbeitete als Journalist und Übersetzer, zuletzt als Redakteur und Texter bei einer Werbeagentur in der Landeshauptstadt.

Im Bürgermeisterreferat sollen seine Arbeitsschwerpunkte für die nächste Zeit das Beschwerdemanagement und Assistenz von Dominic Herbst sein. Dort ist Behme allerdings nicht persönlich Ansprechpartner für die Bürger, er kümmert sich um die Themen, die direkt an das Stadtoberhaupt gestellt werden.

Von Mirko Bartels