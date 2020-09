Neustadt

Bestand bei einem Kreisklasse-Spiel der Fußballer des TV Mandelsloh am Sonntag, 20. September, erhöhte Corona-Infektionsgefahr? Der Vorsitzende des Vereins Günter Hahn, wirft dem Niedersächsischen Fußballverband (NFV) vor, im Vorfeld nicht über zwei bereits bekannte Fälle in der Mannschaft des Gegners – Türkspor Wunstorf – am Wochenende zuvor (13. September) informiert zu haben. Am Dienstag stellte nun auch ein Spieler des TV Mandelsloh Symptome einer möglichen Corona-Erkrankung bei sich fest. Er wartet derzeit noch auf das Testergebnis. Der Verband räumt unterdessen Fehler eines Staffelleiters ein, verweist aber auf eine Ausnahmesituation. Wie konnte es dazu kommen?

Günter Hahn vom TV Mandelsloh kritisiert den NFV für sein Vorgehen. Quelle: Privat

Spiel wird trotz großer Bedenken nicht abgesagt

Der Torwart und ein weiterer Spieler des Vereins Türkspor Wunstorf waren drei Tage nach ihrem Spiel gegen Mandelsloh (13. September) positiv auf das Virus getestet worden. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Abdülhamit Isik hatte man daraufhin unmittelbar den zuständigen Staffelleiter über die Fälle in Kenntnis gesetzt. Dieser sagte in Absprache mit dem Verein zwar das nächste Spiel der Wunstorfer ab, informierte allerdings nicht deren letzten Gegner aus Mandelsloh. Die erfuhren eher zufällig von der Infektion – eine Stunde vor ihrem Heimspiel gegen den TSV Mesmerode. Deren Trainer Tim Troschke hatte nach eigenen Angaben „über den Buschfunk“ von den Corona-Fällen in der 2. Kreisklasse gehört. „Die Mannschaft hat geschockt auf die überraschende Nachricht reagiert“, sagt Hahn. In großer Sorge wandte er sich an den Staffelleiter, der eine Spielverlegung absegnen kann.

Die Befürchtung: Sollten sich Mandelsloher Spieler bereits in der Vorwoche angesteckt haben, bestünde erhöhte Infektionsgefahr für alle Anwesenden. Der Staffelleiter sprach sich gegen eine Spielverlegung aus. Beiden Mannschaften wurde ein Punktverlust in Aussicht gestellt, sollten sie aus Unsicherheit nicht antreten. Für eine Information vorab, zitiert Hahn den Staffelleiter, habe nach dessen Einschätzung keine Notwendigkeit bestanden. „Das stünde in keiner Richtlinie, sagte er“, berichtet Hahn verärgert.

Verband schiebt Schwarzen Peter weiter

Der Sprecher des Niedersächsischen Fußballverbands Manfred Finger bestätigt den Vorfall grundsätzlich, nimmt den Staffelleiter allerdings in Schutz. Tatsächlich sei in der Handlungsempfehlung, die im August an alle Vereine versandt worden sei, nicht explizit geregelt, welche Parteien im Infektionsfall alles benachrichtigt werden müssen. Der angedrohte Punktverlust dagegen sei nicht korrekt gewesen. „Vereine, die sich darauf einigen nicht anzutreten, weil sie verunsichert sind, müssen nicht mit einer negativen Wertung rechnen“, so Finger. Der Verband bewertet die Situation als Sonderfall. „Durch die Kurzfristigkeit war es eine Extremsituation, auch für den Staffelleiter“, so Finger. Der Umgang mit Corona-Fällen im laufenden Ligabetrieb sei ein Lernprozess.

Türkspor verordnet sich Quarantäne Nach zwei positiven Corona-Tests hat der Vorstand des Vereins Türkspor Wunstorf die Trainingseinheiten und kommenden Spiele der ersten und zweiten Mannschaft abgesagt. Nach Angabe des Vorsitzenden Abdülhamit Isik haben einige Spieler eigenständig Tests bei ihrem Hausarzt gemacht und ihre Arbeitgeber informiert. Weitere positive Fälle gab es dabei bisher nicht. Auf eine offizielle Quarantäneanordnung des Gesundheitsamts warte man dagegen bisher vergeblich. „Dort kommt man scheinbar nicht hinterher“, sagt Isik. Einige Spieler hätten auch Schwierigkeiten überhaupt getestet zu werden. „Die Hausärzte machen keine Tests, wenn sich keine Symptome zeigen“, so Isik.

Verband zieht Konsequenzen

Nachdem der Fall in den betroffenen Orten auch Abseits des Sportplatzes für Aufsehen sorgt, zog der Fußballverband am Dienstag erste Konsequenzen. Die Meldung von Corona-Fällen an den in Barsinghausen ansässigen Verband soll künftig von den Staffelleitern erfolgen. „Eine entsprechende Handlungsempfehlung wird demnächst an alle unsere Staffelleiter herausgehen“, sagt Finger.

Von Mario Moers