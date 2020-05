Kirchenkreis sagt alle Ferienfreizeiten im Sommer ab

Neustadt/Wunstorf

Es ist für viele Neustädter und Wunstorfer das schönste Erlebnis ihrer Konfirmandenzeit. In diesem Jahr muss auch das Konfirmandenferienseminar (KFS) pausieren, wie Pastor Marcus Buchholz meldet, ebenso wie sämtliche anderen Freizeiten, zu denen die Kirchengemeinden mit Jugendlichen aufbrechen. Mehr als 600 Jugendliche aus Neustadt und Wunstorf wären in den Sommerferien mit Vertretern des Kirchenkreises zu den verschiedenen Zielen gereist.

Touren sind aufs nächste Jahr verschoben

All diese Touren werden nun aufs nächste Jahr verschoben. Superintendent Michael Hagen sagt, man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Sie ist aber unausweichlich und die einzig vernünftige Lösung angesichts der aktuellen Situation.“ Eine Freizeitveranstaltung mit bis zu 200 Jugendlichen unter Berücksichtigung von Abstandsregeln und allen notwendigen Hygienemaßnahmen durchzuführen sei kaum möglich. Auch die Absage aller Klassenfahrten bis zum Schuljahresende habe eine Rolle gespielt. Die Eltern bekämen alle geleisteten Anzahlungen erstattet, für eventuelle Stornokosten trete der Kirchenkreis ein, sagt Hagen.

Auch Taufen erleben die Konfirmanden in ihrem Ferienseminar in Wagrain, Pastorin Anna Wißmann tauft hier einen Jungen am Flussufer. Quelle: privat

Das KFS führt seit vielen Jahren ins Jugendhotel Wurzenrainer in Wagrain im Salzburger Land. Dort erleben die Jugendlichen in großer Gemeinschaft die Schönheit der Bergwelt. So solle ihnen das Wunder der Schöpfung hautnah vermittelt werden, so die Organisatoren. Auch Taufen in freier Natur gehörten regelmäßig zum Programm. Ob Teamer oder Konfirmanden, die Enttäuschung werde sicher groß sein, sagt Pastor Buchholz. Für die Neustädter zumindest gelte: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ Für sie gibt es das Angebot, die Fahrt nach Wagrain nachzuholen. Was Wunstorf betrifft, werde noch beraten.

Betreiber bekommen eine Anzahlung

Man habe mit den Betreibern des Jugendhotels, der Familie Wurzenrainer, vereinbart, bereits in diesem Jahr eine Anzahlung auf die Fahrten im nächsten Sommer zu leisten, berichtet Hagen. Auf diese Weise hätten die Partner Geld zur Verfügung, um laufende Kosten zu decken. Im Gegenzug haben Wurzenrainers dafür gesorgt, dass das Haus im Sommer 2021 für die Stammgäste aus dem Kirchenkreis frei ist, denn dann werden nicht wie üblich zwei Gruppen aus dem Kirchenkreis anreisen, sondern drei oder vier.

Für die Konfirmationen planten die Gemeinden unterschiedlich, sagt Pastor Buchholz. Viele hätten die Feiern von diesem Jahr bereits auf das Frühjahr 2021 verlegt, einige wenige auch auf den Herbst 2020. Dann sollten aber kleinere Gruppen in mehr einzelnen Gottesdiensten konfirmiert werden, damit die Kirchen nicht überfüllt sind. Wann man tatsächlich feiern könne, sei aber natürlich noch nicht klar, betont Superintendent Hagen.

Von Kathrin Götze