Ein Kunstprojekt zum Hören: Am Sonntag, 13. Juni, startet die regionale Klangkunstausstellung IntraRegionale. Auch am Schloss Landestrost in Neustadt und auf dem KulturGut Poggenhagen können Besucher akustische Kunstwerke bewundern. Passende Bastelworkshops für Kinder gibt es dort und auf der Badeinsel Steinhude.